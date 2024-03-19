世界排名第一的舍夫勒，在球员锦标赛上首次实现两连冠. March. 19, 2024 07:34. by 姜泓求 windup@donga.com. 男子高尔夫世界排名第一的斯科蒂•舍夫勒（28岁•美国）在球员锦标赛50年历史上首次实现了大赛2连冠。在该大赛上三次夺冠的“金熊”杰克•尼克劳斯（84岁•美国）和两次夺冠的“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（49岁•美国）曾无缘卫冕大会冠军。被称为美国职业高尔夫（PGA）巡回赛“第五大满贯赛事”的球员锦标赛是巡回赛奖金最多的赛事。 18日，舍夫勒在美国佛罗里达州蓬特韦德拉海滩TPC锯齿草球场（72杆）举行的大会最后一轮第4轮比赛上，全场零柏忌，射下1记老鹰球、6支小鸟球，减少了8杆，最终以低于标准杆20杆共268杆的总成绩登上了冠军宝座。舍夫勒以1杆优势战胜并列第2位的集团，在赢得个人第8个美巡赛冠军的同时受获了450万美元（约60亿韩元）的冠军奖金。此次大赛的总奖金为2500万美元（约333亿韩元）。继11日结束的阿诺德•帕尔默邀请赛（冠军奖金400万美元）之后，连续两场大赛夺冠的舍夫勒一周内仅奖金就赚了850万美元（约113亿韩元）。 落后领先者赞德•谢奥菲勒（31岁•美国）5杆，以并列第6位开始最后一轮比赛的舍夫勒当天在4号洞（4杆）以一记老鹰球开启了逆转之路。舍夫勒在92码（约84米）距离上用挖起杆击出的球在果岭上弹跳了两次后直接进入洞内，随即挥拳提升了自信心。进入后半段，舍夫勒继续上演小鸟球秀，并在16号洞（5杆）抓住小鸟球，与谢奥菲勒并列位于第一。此后，以一杆之差落后的并列第2位集团的谢奥菲勒、布莱恩•哈曼（37岁•美国）、温德姆•克拉克（31岁•美国）均在18号洞（4杆）未能减少杆数，在没有延长赛的情况下结束了胜负。随着克拉克的小鸟推杆滑过球洞，舍夫勒的冠军已成定局。 赛后出席冠军记者招待会的舍夫勒表示，“很高兴再次坐在这里。在连一次冠军都很难夺取的球员锦标赛上连续夺冠是非常特别和值得感谢的事情。”此前，在第2轮比赛途中因颈部扭伤而出现疼痛的舍夫勒当天还在脖子后部缠上胶带参加了比赛。据说，他在推杆之前阅读果岭坡度时遇到了困难。 2017年大赛冠军得主金施佑（29岁）当天射落1记老鹰球、7支小鸟球，吞下1个柏忌，打出低于标准杆8杆的成绩，最终以低于标准杆15杆共273杆的成绩排名并列第6位结束了比赛。他是唯一进入前十名的韩国选手。金施佑的世界排名从第53位跃升至第44位。

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