樱花过早盛开，美日感受“温室效应不安”. March. 19, 2024 07:34. by 洪禎秀 hong@donga.com. “顶级盛开！顶级盛开！” 17日，美国国立公园管理厅在社交媒体X（原“推特”）上发布了首都华盛顿的樱花名胜“潮汐湖”樱花盛开的公告。上传的文章是为了宣传今年华盛顿的樱花开花时间比平时提前了两周。 潮汐湖一带从1921年起正式种植樱花。此后，平均樱花盛开日为每年的4月4日左右。但近年来受气候异常等因素影响，提前6天左右至3月30日。据《华盛顿邮报》报道，特别是今年的盛开日（17日）和2000年一样，是历史上第二早。历史上最早的一年是1990年，3月15日盛开。 至少拥有4000棵樱花的华盛顿当局决定从23日起到4月7日举行年度樱花庆典。但在庆典开幕前，市中心已经到处都挤满了赏樱花的人。 一提到“樱花”就会想起的代表性国家日本也出现了类似现象。据彭博社报道，每年都会发布“樱花开放预测地图”的日本气象协会最近表示：“预计名古屋、福冈等全国主要城市的樱花开花时间早于往年。”气象厅表示，自1953年以后，首都东京的平均开花日每10年提前1.2天。此外，荷兰阿姆斯特丹、加拿大温哥华等地也出现了樱花早开的现象。 有分析认为，这与全球气温上升不无关系。东京都环境部表示，在过去的100年里，东京的平均气温上升了3摄氏度。欧盟也公开表示，今年1月是地球历史上最温暖的1月。 美国生物季节观测网络的理事特雷莎·克里明斯（音）预测说：“如果气候变暖导致冬天更加温暖，树木就会经历‘混乱’，开花时间反而会推迟。”这也会对经济造成负面影响。因为樱花开得越早，赏樱时间就越短，旅游业就会受到打击。据华盛顿当局透露，每年为观看樱花庆典而前往华盛顿的游客至少达150万人，由此产生的经济效果是1亿美元（约1300亿韩元）。

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