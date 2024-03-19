利用宏程序购买演出门票后加价转卖，从22日开始将成为处罚对象. March. 19, 2024 07:34. by 金正恩 kimje@donga.com. 从本月22日开始，如果通过宏程序购买演出门票并非法销售，将成为处罚对象。 文化体育观光部18日表示，包含上述内容的《演出法》部分修订法律将从22日开始实施。 随着利用宏程序购买演出门票后以高价转卖的事例增加，企划公司和消费者的损失增大，文化体育观光部制定了上述内容的修订案。1973年制定的《轻罪处罚法》仅对在现场进行的黄牛票买卖处以20万韩元以下的罚款，因此对网上交易黄牛票的管制和处罚存在局限性。 修改后的《演出法》禁止利用宏程序购买演出门票等后，收取额外费用进行转售的不正当销售行为。如果违反该规定，将被处以1年以下有期徒刑或1000万韩元以下的罚款。 文化体育观光部在法律实施之前，于2日开设了黄牛票综合举报网站。演出旺季还运营黄牛票举报奖励期间。在此期间，如果通过举报确保有关黄牛票疑似事例的信息，将向举报者提供文化商品券等规定案例。

한국어