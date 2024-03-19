朝鲜时隔33天再次挑衅……向东部海域发射三枚弹道导弹. March. 19, 2024 07:34. by 尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜18日向东部海域发射了疑似超大型火箭炮（KN-25）的短程弹道导弹。这是朝鲜自今年1月发射固体燃料高超音速中程弹道导弹后，今年第二次发射弹道导弹。朝鲜发射弹道导弹违反联合国安理会决议。这也是继2月14日发射地对舰巡航导弹（海雕-6型）后，朝鲜时隔一个多月再次发射导弹。 据韩国军方透露，当天上午7时44分至8时22分，朝鲜从平壤一带接连发射3枚短程导弹。导弹顶点高度为50公里，飞行300多公里后坠落在咸镜北道吉州郡近海的蛋岛方向。如果向南发射，可以到达对朝杀伤链（先发制人打击）的核心战斗力F-35A隐形战斗机的基地（忠北清州）和忠南鸡龙台（各军本部）等韩国军的主要据点。韩国军方认为，考虑到其飞行特征及诸元情况，应该是KN-25型导弹。韩国军方当初宣布发射点为黄海北道祥原一带，后来又更正为平壤一带。祥原导弹基地和平壤顺安机场相距约50公里。 韩国军方还捕捉到朝鲜再次挑衅的迹象，正在密切关注相关动向。韩国军方一名官员表示：“在‘自由之盾’韩美联合军演期间一直沉寂的朝鲜在4月议会选举前夕重启了‘挑衅模式’。”有分析认为，这是在等待11日结束的中国两会和17日俄罗斯总统普京确定连任第五届总统等友邦国家主要政治日程结束后，才发起挑衅。还有分析认为，朝鲜发射导弹考虑了美国国务卿布林肯访韩的时间等因素。朝鲜在尹锡悦总统和布林肯等出席的“民主峰会”开始2小时前发射了导弹。 也有人提出，朝鲜有可能考虑到向俄罗斯出口导弹而炫耀其性能，认为这是在继向俄罗斯提供、在乌克兰战争中验证实战性能的朝鲜版“伊斯坎德尔（KN-23）”之后，为推销KN系列其他导弹而举行的活动。韩国军方相关人士表示：“针对金日成诞辰（4月15日）和人民军建军节（4月25日）等下个月的主要政治日程，朝鲜可能会加大发射导弹和军事侦察卫星等挑衅力度。”

한국어