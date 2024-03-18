特朗普：“如果我败选，美国将变成一片血海”. March. 18, 2024 07:55. by 洪禎秀 hong@donga.com. “如果我今年在总统选举中失利，整个美国将变成‘血海’。” 美国共和党总统候选人、前总统特朗普（照片）威胁称，“要对外国产汽车征收100%关税”，还发表了特有的威胁性言辞。美国总统拜登竞选团队声讨说：“这是政治暴力威胁。难道是希望再次发生1月5日冲击国会事件吗?” 特朗普16日在为出马竞选俄亥俄州参议员的企业家伯尼·莫雷诺站台并发表的演讲中表示：“如果我在大选中获胜，将对外国产汽车征收100%的关税。”他还指责称：“中国国家主席习近平虽然是我的朋友，但中国在墨西哥建造了巨大的怪物汽车工厂，连美国人也不雇佣，却想向美国销售汽车。” 然后特朗普就冒出了问题发言。他说：“如果我当选，中国将无法向美国出售那些车；相反，如果我输了，整个美国将变成一片血海。”美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“当天的演讲现场因为刮起了强风，特朗普抱怨说看不清提词器，以‘自由风格’进行了演讲。” 特朗普还毫不犹豫地对非法移民做出了非人格的发言。他声称：“通过国境进入美国的大部分移民都是本国监狱出身。他们不是人类，而应看作是动物。” 拜登团队立即发表了批评声明。竞选团队发言人詹姆斯·辛格指出：“特朗普的支持者们不服2021年大选结果，犯下了大规模暴力事件。难道你希望再次发生1月6日冲击国会的事件吗?”对此，特朗普团队再次反驳道：“拜登的政策正在给汽车产业和劳动者带来‘经济上的血海’。” 美国政治专门媒体《政客》指出：“特朗普的‘血海’具体意味着什么尚不清楚。预计11月大选将成为拜登和特朗普双方一再提起1月6日事件的‘丑恶竞争’。”

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