朝鲜首次对金正恩女儿金主爱首次使用“领路人”一词. March. 18, 2024 07:55. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鲜首次对国务委员长金正恩的女儿金主爱（音）使用了“向导”（领路人）一词。此前，朝鲜一直把2022年11月首次露面的金主爱称为“亲爱的子弟”或“尊敬的子弟”。有分析认为，随着把对金正恩的称呼用在金主爱身上，朝鲜可能会正式展开针对接班人的偶像化工作。 朝鲜中央通讯社和《劳动新闻》16日报道称，金正恩和女儿金主爱前一天视察了温室农场竣工仪式和空降部队训练。媒体当天的报道中出现了多种用法的“领路人”一词，其中既有“领路人金正恩”“党中央的领路人”，也有“伟大的领路人们”。媒体说，“伟大的领路人们和党政军干部们一起参观了江东综合温室”。 韩国政府消息灵通人士称：“朝鲜似乎是在分阶段地向人民公开暗示接班人的说法。此次视察温室农场的照片，从构图上看大部分都是以金主爱为主人公的。”韩国情报当局也认为，综合此前的公开行动和礼遇水平等来看，目前金主爱很有可能成为接班人。金主爱在党干部们所在的地方，在金正恩身旁拿着双筒望远镜观看了空降部队的训练。 朝鲜中央电视台16日公开了金正恩和金主爱乘坐上个月俄罗斯总统普京赠送的“阿鲁斯”汽车前往温室工厂的画面。车上挂着朝鲜称为“战胜节”的停战协定签署日（1953年7月27日）车牌。据悉，被称为“俄罗斯版劳斯莱斯”的阿鲁斯重7吨，拥有防弹玻璃和化学攻击防御系统等，每辆价格高达1700亿韩元。进口高价车辆违反了联合国安理会对朝制裁决议，但朝鲜最近故意暴露奔驰迈巴赫等金正恩专用车辆。

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