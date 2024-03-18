“为什么不能进行裁军协商”……要应对特朗普第二期"韩半岛大混乱". March. 18, 2024 07:53. . 美国前代理国防部长克里斯托弗·米勒被认为是美国前总统特朗普再次执政时国防部长的第一候选人，他在接受《东亚日报》采访时，就“冻结朝鲜核武器-放宽制裁”的谈判论表示：“值得讨论。”米勒就对朝裁军协商论表示：“为什么不行?我是赞成的。如果韩国政府持有更广阔的视角，美国也会表示欢迎。”他还强调韩美之间“更加平等的伙伴关系”，并表示：“现在是时候互相坦诚地讨论是否仍然需要2.85万名驻韩美军，还是需要变化了。” 米勒的发言预示着，如果特朗普第二个政权上台，拜登政府的韩半岛政策将全面转变。当然，米勒强调这是“个人意见”，但从每一句话中可以看出特朗普第一期政策的延长线上对拜登政府政策的整体重新研究的意志。米勒是特朗普表示“政权末期做得很好”并列入下任国防部长人选的人物。他在包含特朗普重新执政议程的《项目2025》的国防领域报告中也曾提议，“韩国应该主导对朝鲜的常规防御。” 事实上，这一发言可能只是进一步具体化了特朗普对韩半岛的应对基调。特朗普要求韩国大幅增加防卫费分摊额，同时向朝鲜强调他与金正恩的良好关系。米勒不仅强调了分摊额，还强调了韩国的“更多责任”，提出了“为地区稳定的大妥协”，把重点放在了对朝鲜的谈判上。对于韩国的核武装，他表示：“可以审视一下过去被认为是讨论禁区的各种领域。”这足以被解读为，依靠同盟的力量对朝鲜进行延伸威慑的基调有可能动摇。 已经经历特朗普第一期混乱的国际社会，对特朗普复出的可能性非常紧张。对于头顶着朝鲜核武器依靠美国核遏制力的韩国来说，这不能不说是巨大的考验。不能排除因为无理的费用要求同盟关系出现裂痕、朝美之间通过适当的妥协接受朝核现实的最坏情况。要在假设所有可能性的缜密战略下，进行周密的应对。最重要的是，为了在不损害同盟的情况下与周边国家建立建设性关系，应该用扩张力和灵活性武装韩国的外交。

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