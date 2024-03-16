英国公开激光新武器，拦截无人机1发只需1.7万韩元. March. 16, 2024 07:51. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 英国宣布，成功试演了一款新激光武器，只需10磅（约1.7万韩元）就可以击落敌方的无人机。考虑到一枚拦截导弹的价格通常高达数十亿至数百亿韩元，有评价认为，“这可能会成为改变防空体系格局的‘游戏规则改变者’。” 英国国防部当地时间11日在社交媒体X（原“推特”）上公布了利用激光的武器“龙火”的试射视频。该武器是英国今年1月发布的激光指向能源武器，以光速发射含有能源的大功率激光，打击目标。向目标物发射10秒左右的激光，就可以打穿无人机。“龙火”是由英国国防部下属的国防科学技术研究所和欧洲最大的导弹制造商MBDA等投资1亿英镑开发的。 视频是今年1月在英国苏格兰的英军试验场拍摄的，拍摄了从地面发射的激光打击空中目标的场面。激光到达上空的目标不到一秒钟。国防部介绍说：“（龙火）证明了攻击空中目标的能力，是改变防空体系版图的游戏规则改变者。” 据英国国防部介绍，“龙火”可以在1公里外击中1英镑硬币（大小与100韩元相似），但没有公开准确的射程。此外，发射10秒左右的激光所需费用仅为10英镑。这只是美国海军用来击落无人机等的SM-2导弹每枚价格200万美元（约26亿韩元）的15万分之一。英国国防部表示：“从长远来看，这有可能成为应对目前拦截导弹的替代方案。” 此前，美国也开发了利用激光的武器，但尚未部署到实战中。也有人指责激光武器的局限性。美国有线电视新闻网（CNN）13日引用专家的意见报道称：“雨、雾、烟雾会使激光散乱，削弱效果。对移动的目标固定10秒才能打穿。”美国有线电视新闻网也指出，由于激光武器的特性，需要冷却所产生热量的系统和激光充电问题等也是局限性所在。

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