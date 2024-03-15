全球韩流粉丝超过2亿人，11年间剧增23倍……中国会员数最多. March. 15, 2024 08:10. by 金民 kimmin@donga.com. 韩国国际交流财团（KF）表示，全球韩流粉丝（韩国文化同好会会员）人数超过了2亿人。KF在与外交部一起发行的《2023地球村韩流现状》中包含了上述内容。 根据14日的报告书显示，以去年12月为基准，全球韩流同好会（线上•线下）数为1748个，会员数为2.25亿名。这比《地球村韩流现状》首次发行的2012年926万名剧增了约23倍。与去年相比增加了25.8%（4600万名）。 韩流同好会规模最大的地区是亚洲、大洋州，其中中国（1亿人）的会员数最多，以同好会数为准，泰国（123个）最多。同好会会员数增加率较高的地方是美洲地区（80%）。据调查，韩流同好会中约68%是K-POP，10%是K-电视剧同好会。

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