比例投票用纸接近89厘米……似乎比棒球棒还要长. March. 15, 2024 08:10. by 赵权亨记者 buzz@donga.com. 距离4月10日议会选举还有27天的14日，随着盯上比例代表议席的政党泛滥，比例代表投票用纸最长可达88.9厘米。比棒球棒的平均长度83.82厘米（约33英寸）还要长。政界有人指出：“朝野政党对准联动型比例制放任不管，一次性‘中介屋’式比例政党再次登场。” 据统计，当天在中央选举管理委员会登记的政党和正在活动的创党准备委员会共有71个。目前，在选举管理委员会登记的政党有国民力量党、共同民主党等55个，为设立政党而设立的建党筹委会有16个。其中，如果只选出今年2月以后登记的机构，包括9个政党和9个建党筹委会，总共17个。 如果除了通过卫星政党选出比例代表的2个巨大两党之外，其余69个全部推出比例代表候选人，选民拿到的投票用纸预计将长达88.9厘米。这是投票用纸上下空白处（6.5厘米）、填票栏高度（1厘米）、区分栏高度（0.2厘米）等的总和。在第21届议会选举中，35个政党推出了比例代表候选人，投票用纸长度为48.1厘米。在第20届议会选举（21个政党）中，投票纸长度为33.5厘米。在第19届议会选举（20个政党）中，投票纸长度为31.2厘米。 如果推出比例代表候选人的政党超过50个，在开票时，不仅不能使用按编号对投票纸进行分类的分类机，而且也不能使用计算用纸的审查计数器，因此，预计会出现开票延迟事态。一旦政党超过34个、投票纸长度超过46.9厘米，分类机就不能使用，审查计数器最多可以处理50个政党。选管委为应对政党数量的增加，投入了174亿韩元的预算，引进了新型分类机和审查计数器，但仍有可能成为无用之物。 在第21届议会选举中，35个政党推出比例代表候选人，因未能使用可以处理24个政党的分类机，手工对投票纸进行了分类。审查计数器最多可处理39个政党，因此当时可以使用。

한국어