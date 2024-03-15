巧克力价格也跟着上涨，非洲气候异常导致可可产量骤减. March. 15, 2024 08:09. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 巧克力等可可加工品的价格或将大幅上涨。这是因为可可主要产地西非主要国家的异常气候、传染病等原因，可可加工品的原料可可树果实的收获急剧减少。由于供应不足，可可果的价格每天都在上涨，甚至出现了“全球巧克力危机”的说法。 《路透社》等媒体13日报道说，生产全球60%左右可可的科特迪瓦、加纳的主要可可加工工厂因没有余力购买可可果而中断或缩小了加工。可可加工工厂将可可果换成黄油、液体、粉末等，出口到生产巧克力等的全世界食品企业。 科特迪瓦主要可可加工企业Transcao最近因可可果的价格暴涨而中断了果实的购买。虽然目前还在用库存进行生产，但工厂几乎停产。科特迪瓦内的其他企业、加纳的工厂也处于类似情况。 就连可可果的最大生产地西非科特迪瓦的产量在最近1年里也急剧减少约30%，价格涨了两倍以上。12日，在美国纽约商品交易所交易的可可主力期货价格比前一个交易日上涨4.7%，达到每吨7049美元，刷新了历史最高价。 暴雨、传染病等被认为是可可歉收的原因。据彭博社报道，去年科特迪瓦、加纳等西非地区的降水量是30年平均值的两倍以上。在收获期的夏天，因暴雨导致可可果枯萎的霉菌引起的“黑豆荚病”扩散。冬天厄尔尼诺现象（赤道附近水温异常上升的现象）使可可树枯萎。 据国际可可组织（ICCO）统计，2023年至2024年全球可可产量为445万吨，同比下降10.9%。与需求量相比，缺口达37.4万吨。部分人认为，今年全球可可库存将跌至45年来的最低水平。 部分专家认为，这种供应减少将持续到2025年。这意味着，最近有关可可果的各种疾病也在反复发生，因此供应不足问题不会轻易得到解决。

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