曼苏尔开始收购拥有165年历史的英报社……英国政府急忙出面阻止. March. 15, 2024 08:10. by 洪禎秀 hong@donga.com. 阿联酋（UAE）虽然推进收购英国权威日刊《每日电讯报The Daily Telegraph》，但英国政府急忙推进阻止该法案。在立法空白期中，具有165年历史的象征性媒体险些落入海外资本手中。 英国文化部长史蒂芬•帕金森13日表示，将提出阻止其他国家政府拥有或控制英国媒体资产的法案。不过此法案不适用于广播公司，只要得到王室的同意，就可立即生效。 此次措施是在美国私募基金“红鸟资本（RedBird Capital Partners）”和阿联酋的私募基金“国际媒体投资公司（IMI）”的合作投资公司“红鸟IMI”推进收购拥有《每日电讯报》等的“电讯媒体集团（TMG）”的情况下推进的。 红鸟IMI由现任阿联酋总统的弟弟、英格兰足球超级联赛（EPL）“曼城”俱乐部主席、著名的巨富UAE副总理谢赫•曼苏尔•本•扎耶德•阿勒纳哈扬持有全部股份的75%。去年，以偿还TMG拥有的巨额负债为代价，签订了收购经营权的合同。 但是，红鸟IMI计划以6亿英镑的价格收购TMG的消息传开后，以保守党为中心，出现了“独裁国家试图对英国媒体行使影响力”的强烈反对。《每日电讯报》创刊于1855年，与现任执政党保守党（托利党）关系密切，被称为“托利graph”，是英国的代表性保守媒体。 《金融时报》（FT）等英国媒体预测，如果认为“外国政府可能会产生支配性影响力”，相关法案将包含切断媒体企业收购的内容。目前在英国，沙特阿拉伯出身的投资者持有日刊《独立报》的部分股份，但此次法案不会追溯适用于过去的交易。 在收购推进过程中一直表示不会参与经营的红鸟IMI方面当天表示：“对英国政府的措施感到非常失望。”Telegraph预测：“红鸟IMI可以将持有股份的比率降低到新法律规定的水平以下，再次挑战收购。”

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