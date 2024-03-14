大谷翔平率先用太极旗和心形手势向韩国球迷打招呼. March. 14, 2024 07:56. by 李憲宰 uni@donga.com. 上月中旬，美国职业棒球大联盟（MLB）各队开始春季集训时，最受关注的当然是“超级明星”大谷翔平（洛杉矶道奇队）能否参加本赛季的揭幕战。大谷翔平去年9月接受了右肘手术。上赛季结束后，大谷翔平与道奇队签订了10年总额7亿美元（约9201亿韩元）的合同，并在春季集训开始当天表示，“将尽最大努力作为指名击球手参加揭幕战。” 大谷翔平将于下周在首尔举行的MLB赛季揭幕战上亮相，为此他提前向韩国球迷打招呼。大谷翔平13日在自己的照片墙上传了一张用笑脸做出心形手势的照片，同时放入了太极旗。今年的MLB常规赛将以20、21日在首尔高尺天空巨蛋体育场举行的道奇队和圣地亚哥教士队的开幕2连战（首尔系列赛）为开端，进入30支球队各进行162场比赛的大长征。大谷翔平在18岁的2012年9月曾作为日本国家队选手参加在首尔举行的世界青少年棒球锦标赛。道奇队和圣地亚哥教士队将于15日抵达韩国。 大谷翔平在MLB季前赛上挥舞着球棒，完全平息了受伤问题。大谷翔平在13日与旧金山巨人队的季前赛上，作为2号指名击球手出场，包括1个本垒打在内，共取得了4个有效击球、3支安打、2打点的成绩。在第1局和第3局分别以短打调整击球感觉的大谷翔平在第6局上半局击出了2分本垒打。大谷翔平在季前赛上的击球率为0.570（19个有效击球、11支安打），并取得2个本垒打、9打点。OPS（出垒率+长打率）高达1.705。大谷翔平在去年的常规赛上以1.066的OPS排名两大联赛全体第一位。 道奇队的右手投手泰勒•格拉斯诺也做好了出击首尔系列赛揭幕战的准备。当天与旧金山巨人队的比赛中，首发出场的格拉斯诺在5又3分之1局内无失分。在抓住8个三振的期间，没有让对手击出1个安打。格拉斯诺在3场季前赛上，凭借10局内只失1分的“咸水投球”，平均责任失分仅为0.90。当天，格拉斯诺两次面对旧金山巨人队的头号击球手李政厚，分别在第1局和第4局利用内野地滚球和左翼手腾空球让后者出局。李政厚在第6局的最后一个击球位上遭遇替补上场的投手莱恩•布雷泽三振出局，以3个有效击球、无安打结束了比赛。去年在坦帕湾队取得10胜后转会到道奇队的格拉斯诺在转会后以1.365亿美元（约1794亿韩元）的价格延长了合同。格拉斯诺计划与在第2场比赛中首发出场的山本由伸（日本）一起在本赛季作为道奇队的第一和第二投手活跃在球场上。 金河成和高祐锡所属的圣地亚哥教士队预告称，日本右手投手达比修有将在首尔市系列赛揭幕战上首发出场。12日，达比修有凭借4局仅失1分的好投，成为与西雅图水手队一战的胜利投手，他在季前赛上取得了2胜无负、平均责任失分2.89的成绩。

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