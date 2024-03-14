65岁前的“早发性痴呆症”患者10年间增加2.6倍. March. 14, 2024 07:56. by 朴京敏记者 mean@donga.com. 据调查，在成为老人之前发生的“早发性痴呆症”患者人数在10年间增加了2.6倍。 据疾病管理本部国立保健研究院13日透露，2009年早发性痴呆症患者人数为1.7772万人，到2019年增至6.3231万人，10年间增加了约2.6倍。 通常，痴呆症多发生在65岁以上的老人身上，但以2021年为准，国内早发性痴呆症患者占全体痴呆患者的8%左右。在45岁后半到60岁出头之间发病，被称为“初老期痴呆症”的早发性阿尔茨海默病就是代表性的例子。 早发性痴呆症比65岁以上的老年性痴呆症症状发展得更快。另外，与记忆力下降、运动能力、性格障碍依次出现的老年性痴呆症不同，记忆力减退、语言障碍、运动障碍等多种症状无规律地出现。 由于相对较早的年龄就患有痴呆症，因此患者本人或被抚养人很有可能因工作经历中断而面临经济危机。疾病管理厅脑疾病研究课长高永浩（音）解释说：“对于早发性痴呆症患者的增加，没有科学确认的原因”，“为了分析原因，还处于开始研究的阶段。” 如果怀疑患有痴呆症，早期发现并治疗比什么都重要。因为在症状正式出现之前开始治疗的话，会减缓进展速度。如果怀疑本人或家人等患有痴呆症，可以通过全国保健所免费实施的简易筛选检查了解危险度，并在医院精神健康医学科通过核磁共振成像（MRI）拍摄或神经认知检查（SSB）等接受精密诊断。 国立保健研究院从2021年开始以全国31家医院网络为基础，进行早发性痴呆症患者群体研究，在3月第三周迎来“世界大脑周”之际，还发表了查明早发性痴呆症致病原因基因的研究结果。研究组在无法理解每个单词、连接和记忆单词•事物有困难的患者身上发现了之前尚未查明的病原性变异。另外，还发表了主要在西欧人身上发现的基因变异在韩国患者中极为罕见的研究结果。

한국어