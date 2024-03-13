美国：“朝鲜通过与俄罗斯的合作，正在摆脱20年来的制裁和孤立”. March. 13, 2024 07:53. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国情报当局评价说，朝鲜通过与俄罗斯加强军事合作，正在摆脱因联合国的经济制裁、新冠疫情封锁而遭受的孤立。这实际上等于承认了对朝鲜制裁的实效性大幅减弱。 总管美国18家情报机构的国家情报总监办公室在当地时间11日公开的《2024年美国情报共同体的年度威胁评估》报告中评价说：“朝鲜摆脱了20年来联合国的严厉制裁和新冠疫情封锁等深度孤立的时期。” 报告还说：“朝鲜现在为了金钱、外交上的支援和军事合作，正在加强与中国、俄罗斯的关系”。报告认为朝鲜国务委员长金正恩几乎肯定没有弃核的意志。朝鲜为了得到国际社会认可其为有核国家，有可能利用与俄罗斯的军事合作。 上述内容是今年报告新出现的内容，充分体现了美国对朝俄合作的忧虑。此前，韩国国家情报院也分析认为，朝鲜作为向俄罗斯提供常规武器援助的代价，要求俄罗斯提供潜艇、潜射弹道导弹、洲际弹道导弹、军方侦察卫星等相关技术。 报告还指出，金正恩将定期采取攻击性行动，朝鲜从2022年中期开始在丰溪里核试验场准备重启核试验。 和去年一样，美国认为中国是其最大的威胁。由于人口减少、经济困难等，中国可能会变成更具攻击性和不可预测的行为者。最近，俄罗斯加强与中国、伊朗、朝鲜等国的关系，对包括美国在内的西方国家来说也是重大的挑战。

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