李刚仁入选黄善洪号国家队……“要尽快解决球队的问题，拧成一股绳”. March. 12, 2024 07:26. by 金正勋记者 hun@donga.com. 上月亚洲杯期间，因与队长孙兴慜发生抓领口之争而备受指责的李刚仁再次入选国家足球代表队。曾两次获得韩国职业足球K1联赛射手王的周敏圭在34岁时首次入选国家队。 临时担任国家足球队主教练的黄善洪11日公布了为与泰国队进行2026北中美（美加墨）世界杯亚洲区第2轮预选赛（21、26日）而召集的国家队名单，其中还包括李刚仁。包括队长孙兴慜在内，共有23人入选此次国家队。当天，黄主教练似乎意识到舆论对李刚仁再次入选国家队持否定态度，首先说明了选拔理由。黄主教练表示：“与两位选手（孙兴慜和李刚仁）直接沟通并听取了意见。李刚仁想向球迷和国家队选手们道歉”，“孙兴慜也给了我是否应该拥抱李刚仁的意见，所以选拔了李刚仁。”黄主教练还表示，（对李刚仁的）国民舆论并不好，对此我深有同感”，并称：“这次不选拔李刚仁，直接交给下一位选手，并不能解决问题”，“重要的是球队内部的问题能尽快解决，让球队拧成一股绳。决定由身为主教练的我来做。”黄主教练去年作为杭州亚运会代表队的主教练，带队实现了韩国足球的大赛三连冠，李刚仁作为亚运会代表队选手参赛。大韩足球协会会长郑梦奎上月16日在发表前国家队主教练尤尔根•克林斯曼被撤换的消息时，就孙兴慜和李刚仁之间的争斗表示：“对于惩戒理由，我观察了各种条款，因为不是足球协会所属的球员，所以我认为只有不召入国家队的惩戒”，“如果以后国家队主教练当选，应该进行讨论。”李刚仁最终避免了“被国家队开除”的处罚。周敏圭首次入选国家队。1990年4月出生的周敏圭是韩国足球历史上最晚被选入A代表队的球员。周敏圭如果在本月与泰国队的比赛中上场，将留下国家队历史上年龄最大的A级比赛出道记录。黄主教练表示：“国家队是经常要选拔最优秀的选手并得出结果的地方”，“足球虽然有很多因素，但是得分能力是另一个领域。在K1联赛中，3年间攻入50粒以上进球的球员是没有的，因此没有必要再对周敏圭的选拔进行说明。”到去年为止，周敏圭在最近三个赛季的K1联赛中共打进56粒进球，并在2021年和2023年登上了射手王的宝座。但是，保罗•本托、前主教练克林斯曼等外国教练执掌国家队教鞭时，周敏圭并没有得到召唤。后卫李明载和中场郑好渊也首次入选国家队。另外，最近在所属球队伍尔弗汉普顿队的比赛中大腿受伤的黄喜灿被排除在此次国家队之外。本赛季K联赛开幕后，因展现出出色的竞技能力而备受期待的李昇祐（水原FC）也未能得到黄主教练的选择。23名国家队球员将于18日集合。

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