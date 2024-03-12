斋月首日，以色列与穆斯林在“东耶路撒冷圣地”发生冲突. March. 12, 2024 07:25. by 开罗=金基润 常驻记者 pep@donga.com. 伊斯兰禁食圣月“斋月”（英语：Ramadan）开始的10日，以色列警察和伊斯兰教徒在东耶路撒冷内的犹太教、伊斯兰教、基督教的共同圣地“阿克萨”发生了冲突。特别是，正在与以色列进行战争的巴勒斯坦武装组织哈马斯要求穆斯林在阿克萨集结，当天以色列警方也在镇压过程中挥舞棍棒，因此不能排除引发大规模流血事件的可能性。有人担心，此次事件有可能成为中东战争扩大的导火索。 据《以色列时报》等媒体报道，当天数十名伊斯兰教徒为祈祷进入阿克萨清真寺（阿拉伯语“阿克萨”，意为“极远”，故又称“远寺”）内时，以色列警察挥舞着棍棒镇压了他们。 当地社交媒体上陆续上传了警察挥舞棍棒的视频。10多名警察在一个胡同里挥舞着棍棒，聚集在一起的穆斯林们向相反的方向迅速逃跑，或者一部分人即使被棍棒击中，向警察抗议等。 面积约14万平方米的阿克萨除了以“黄金圆顶”著称的清真寺外，还有基督教教会等。在1967年第三次中东战争之前，阿克萨所在的东耶路撒冷是约旦领土。通过战争占领这片土地的以色列当时与阿拉伯国家达成协议，“允许犹太教徒访问阿克萨，但禁止祈祷和礼拜。” 但是，每当以色列与巴勒斯坦发生冲突时，就会加强这里的镇压，从而引发争议。特别是被称为最高极右人士的以色列国家安全保障部长伊塔马尔•本格维尔仅去年就三次参拜该地，主张“阿克萨的主人是我们”，引发了整个阿拉伯圈的愤怒。有评价认为，他的这种举动成为同年10月哈马斯突袭以色列的主要原因。哈马斯当时将突袭行动命名为“阿克萨的洪水”也是因为这个原因。 哈马斯9日通过声明表示，“将在巴勒斯坦内外所有战线上与以色列进行对决”，敦促穆斯林集结起来。也就是说，不能排除在迎来斋月之际，信仰高涨的部分强硬派穆斯林与以色列军警再次发生冲突的可能性。 以色列总理本雅明•内塔尼亚胡也在同一天接受美国政治媒体《政客》采访时明确表示，不顾美国的强烈反对，将在加沙地带最南端的拉法地区强行展开地面战。内塔尼亚胡强调：“我们会去那里（拉法），不会离开。”对于将拉法攻击视为一种“红线”的美国政府，他表示“不知道是什么意思”，表示不会倾听美国的警告。

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