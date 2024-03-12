“在同行餐厅吃顿热乎乎的饭，分享一下温暖”. March. 12, 2024 07:25. by 李彩玩记者 chaewani@donga.com. “非常感谢能和小区居民每天吃一顿饭，吃得放心。” 8日下午，在首尔市中区中林洞的新韩西餐厅，小区居民金秀南（音，57岁）看着干净利落的午餐做出了上述表示。在首尔站后侧的棚户区居民460多户和考试村等密集的中林洞一带，到处都有以低廉的价格向棚户区居民提供一顿饭的“同行餐厅”。 从两年前开始参与同行餐厅的新韩西餐厅社长李振成（音，39岁）笑着说：“每天有30-40名居民来吃一顿饭。每天来来往往，互相见面，饭店就像‘小区厢房’一样。” ● 守护弱势群体的作用 首尔市将民间饭馆指定为同行餐厅后，每天为棚户区居民提供一顿（8000韩元）的饭菜。到目前为止，在中林洞、昌信洞、东子洞等5个棚户区，有43家饭馆作为同行餐厅运营。 新韩西餐厅正在销售辛奇汤、嫩豆腐锅、拌饭等韩餐。当天来到餐厅的金某说：“虽然也有直接吃完就走的时候，但是打包后在家吃晚饭，剩下的菜也会在第二天早上吃。托餐厅的福，每天至少可以吃两顿饭。” 居民们在这里聚餐，互相问候，遇到问题时也会倾诉，征求意见。社长李某说：“因为每天和居民们聊天，所以会一丝不苟地听到小区消息。偶尔听到部分店铺宰客的事例后，还会向管辖机关提出民怨，要求解决。”南大门棚户咨询所相关人士表示：“棚户区居民被诈骗或受到不合理待遇的情况也有，通过餐厅老板的举报知道后，得以立即采取措施。” 同行餐厅还起到了保护小区居民安全的作用。李某还亲自给一两名身体不适的居民送饭，确认他们的情况。李某说：“经常来的高龄客人长时间不来餐厅时，有时会担心发生了什么事情。有时候会亲自去确认，如果有困难不能亲自去，也会向棚户区咨询所通报消息，拜托他们确认。” ● 首尔市决定扩大运营“同行餐厅” 去年同行餐厅向棚户区居民提供的饮食共64.2080万顿，平均每天有1759人使用。在高物价时代，等于是餐厅负责了棚户区居民的饮食。同行餐厅业主的满意度也很高。他们指出，不仅销售额增加，还有能帮助他人的意义和快乐。 首尔市计划借助这样良好的反响，今年扩大运营同行餐厅。将同行餐厅从目前的43家增加到49家，扩大餐厅和菜单的选择权。另外，棚户区咨询所负责人每周确认一次供餐卡结算明细，如果不来就餐3天以上或出现与平时不同的使用模式，将与咨询所照顾经理或护士等一起确认当事人的健康等情况。 首尔市福利政策室长郑尚勋（音）强调：“同行餐厅将起到小区厢房一样的作用，形成相互照顾的关系。棚户区居民处于紧急情况时，餐厅将努力起到安全阀一样的作用。”

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