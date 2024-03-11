医科大学教授警告：“14日是马其诺防线”……令人担心集体辞职扩散. March. 11, 2024 07:54. by 崔勋镇记者 choigiza@donga.com. 专攻医生（实习医生、住院医师）集体离开医院的事态，正在演变成医院教授们的接力辞职。全国医科大学（医学院）教授们也召开紧急全体会议，就“14日是马其诺防线”达成一致意见，并决定制定共同应对方案。但是，即使教授们提交辞职书，被受理的可能性也不大。 据医疗界和教育界10日透露，在首尔大学医院和盆唐首尔大学医院等各医院的教授们聚集之际，首尔大学医学院和医院教授紧急对策委员会11日在一起举行全体大会，讨论对策。紧急对策委员会相关人士表示：“在进行自由讨论的过程中，可能会出现有关集体行动的讨论。”盆唐首尔大学医院2月底已经进行问卷调查，84.6%的人回答“为了保护专攻医生和学生，可以采取提交辞职书和解除兼职等集体行动”。此前，由首尔峨山医院、蔚山大学医院、江陵峨山医院等3家医院教授组成的蔚山大学医学院教授协议会紧急对策委员会8日召开紧急全体会议，决定集体辞职。 此外，全国医大教授协议会9日召开了3个小时左右的非公开紧急全体会议，讨论了专业医生和在校生脱离相关的应对方案。该协议会紧急对策委员长、延世大学预防医学系教授金昌洙（音）表示：“在专攻医生和专职医生离开的医院里，教授们一直在进行诊疗，听了他们关于能持续到什么时候的讨论。虽然教授们不会集体辞职，但自发辞职是无法阻止的。”到目前为止，亚洲大学、庆北大学、忠北大学教授等个别表明了自愿辞职的意向。 据悉，该协议会在讨论中表示：“对于申请休学的医大学生来说，14日是避免集体留级的马其诺防线。之后再共同应对吧。”首尔某私立大学医学院教授表示：“如果到13日为止没有申请休学，不能完成授课天数的话，将被留级。计划先在12日开讲，以网上授课为主进行授课。”根据医科大学校规，缺课天数三分之一或四分之一以上时给予F学分，只要有一门F学分就可以留级。 不过，教育部表示：“还没有向大学本部提交的教授们的集体辞职书。即使提交，国立大学和私立大学都适用相当于国家公务员的服务规定，因此不会处理辞职书。” 部分医科大学教授和专职医生正在网上进行“时局宣言联合签名，呼吁“政府和医疗界代表讨论合理的方案，找到解决方案”。

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