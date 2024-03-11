“看到延长铁路的共约了吧？”钻议会选举空子的企划房地产欺诈. March. 11, 2024 07:54. by 崔东洙记者、吴承俊记者 firefly@donga.com. 本月8日下午，在距离京畿平泽市平泽芝制站20多分钟车程的一个农村地区。在一辆中型车勉强可以行驶的田间小路后面，出现了树木茂盛的小野山。沿着田间小路走500米后，道路被切断，出现了可供1、2名成年人步通过的步道。 该山在去年7月由A法人以2.2亿韩元的价格购入后，在今年1月将四分之一的土地分批出售给了22人。A某从22人处共收取了3.9亿韩元。如果出售全部土地，土地出售价格将达到15.9亿韩元。也就是说，半年内价格“爆”了近8倍。附近的公认中介事务所表示：“资金被捆绑在该山的投资者们联系我们，要求转卖土地，但由于是很难开发的土地，所以不容易”，“听说A法人以首都圈广域快速铁路（GTX）延长、半导体工厂开发等为先导，宣传称这块地开发可能性高。” 议会选举在即，随着政府的铁路、公路、产业园区等社会间接资本（SOC）投资计划和政界公约等陆续发表，企划房地产欺诈现象正在抬头。有人指出，虽然以议会选举公约为先导，宣传开发价值高，但实际上把没有开发可能性的土地虚报价格出售的情况较多，因此需要注意。 10日，据国土交通部实际交易价格公开系统和房地产平台公寓实际交易价格显示，今年1~3月（以9日为准）首都圈土地交易最多的前10个邑、面、洞分别是京畿道华城市（长安面、雨汀邑、松山面、八滩面、麻道面、乡南邑、南阳邑）、平泽市（安仲邑）、龙仁市（处仁区阳智面）、京畿道杨平郡（江下面）。这些都是在铁路开通或延长、半导体产业园区建设等SOC公约集中的地区附近。 这10个邑、面、洞的土地交易共达1991件，其中20.9%（416件）集中发生在28块地皮上。这意味着，每块土地平均分成15小块出售。企划房地产欺诈是以在发表开发利好的地区周围以低廉的价格购买很难开发的坡度高的山或盲地（没有道路的土地）等林野，将股份分成小块后高价转手出售的方式进行的。龙仁的公认中介事务所相关人士表示：“发生10件以上股份交易的土地很有可能介入了企划房地产。” 专家们担心，在议会选举即将到来之际，SOC公约层出不穷，因此，这种诈骗行为可能会更加猖獗。KB国民银行房地产首席专门委员朴元甲（音）表示：“即使是与公约相关的土地，也必须到现场查看，比较行情。”

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