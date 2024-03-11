开城工业园区财团在停工8年后最早或将于下周解散. March. 11, 2024 07:54. by 高道艺记者 yea@donga.com. 支援开城工业园区入驻企业的“开城工业园区管理财团”最早或将于下周解散。这是韩国政府为应对北韩2016年第四次核试验和发射远程导弹而全面中断开城工业园区运转8年后的事情。 统一部10日表示，计划在12日举行的国务会议上提交《开城工业园区支援相关法律施行令》修正案，将现有的开城工业园区财团业务委托给民间机构“南北交流合作支援协会”。施行令修正案将在国务会议表决和总统批准后，一周后通过政府公报公布。开城工业园区财团计划在施行令修订案公布后立即召开理事会，表决财团解散案。政府认为，财团最早将于本月20日前后解散。 开城工业园区财团是为了支援入驻工业园区的韩国企业的出入境、设施管理等，2007年左右在统一部旗下设立的。但是开城工业园区从2016年2月开始全面停工，财团只负责入驻企业的部分信访咨询和登记处理业务。事实上处于“开门停业”状态。政府考虑到随着开城工业园区长期停工，仅开城工业园区财团运营人工费和建筑物租赁费等经费每年就需要近70亿韩元等，决定解散财团。 北韩无端启动开城工业园区内30多家韩国企业的设施。据韩国政府掌握的情况，以今年2月为基准，入驻开城工业园区的123家企业中，有30多家（23~24%）擅自开工。据悉，北韩在平壤和开城市内运行开城工业园区上下班巴士，并拆除了园区所有建筑物的韩语招牌。《美国之音VOA》10日报道说，北韩最近彻底清理了开城工业园区内的南北共同联络事务所建筑残骸。

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