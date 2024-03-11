马斯克的X“将变身为视频平台”. March. 11, 2024 07:53. by 李智允记者 asap@donga.com. “今年X（原推特）将重生为‘视频优先’平台。” 社交媒体X将推出像YouTube或Netflix一样可以通过电视观看视频的应用程序（APP）。自2022年特斯拉首席执行官（CEO•照片）埃隆•马斯克收购后，没有取得任何成果的X向“客厅里的电视战争”下了战书。 美国经济专刊《财富》8日（当地时间）报道称，“X将于本周推出电视应用程序。”X相关人士在接受《财富》采访时表示：“该应用程序可以看作是和YouTube推出的电视用应用程序相同的方式。这是为了赶上YouTube而进行的事业。”CEO马斯克也在X上回答了有关该报道的提问时表示：“即将到来（Coming Soon）。” YouTube进军客厅至今为止取得了令人瞩目的成功。据信息技术（IT）分析企业The Information透露，去年美国YouTube用户中近一半（45%）通过电视观看了YouTube视频。仅在2020年，通过电视观看YouTube的用户只有20%，但经过全球性大流行病后，习惯用比智能手机更大的画面观看视频的用户大幅增加。 后起之秀X在与YouTube和Netflix的竞争中如何坚持还是未知数。去年7月，推特宣布将公司名称改为“X”，并成为结合金融功能的“超级应用程序”，但成果并不大。X最近决定与保守倾向的前福克斯新闻主播塔克•卡尔森合作制作视频内容等，在视频领域积极扩张事业。 2006年以“推特”登场的X以每篇文章限制280字的文字基础社交媒体获得世界性的人气，引领了初期社交媒体时代。但是此后一直落后于脸书、照片墙、优兔等，于2022年10月被马斯克CEO收购。 但是此后，以去年12月为基准，X的企业价值比收购当时暴跌71.5%，未能抓住反弹的契机。当地市场评价认为，特别是马斯克的反犹太主义和极右发言导致大型广告大举流失的“业主风险”，让X陷入了更大的困难。

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