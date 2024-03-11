议会选举前开发政策“中介”肆虐，要彻底阻止诈骗与投机. March. 11, 2024 07:52. . 议会选举在即，政府以全国为对象出台各种开发政策，乘此机会，企划房地产欺诈现象正在抬头。例如，以低价收购难以开发的土地后，夸大开发可能性，将股份分成小块，高价转手出售。此外，还捕捉到了以政府宣布为利好因素，试图抬高房价的投机氛围。越来越多的人担心，政府的善心政策会歪曲市场，增加损失。 《东亚日报》分析了今年截止到本月9日首都圈土地交易量最多的10个邑、面、洞，发现集中在铁路、道路、产业园区等政府地区开发政策集中的京畿道华城、平泽、龙仁、杨平等地。据确认，该地区的土地交易主要在28个地皮上进行，每块地皮平均分成15个进行销售。华城的一个林地今年有59人追加购买了股份，93人每人拥有21平方米。 最近，政府借总统民生讨论会的形式，正在打开开发政策的包袱。1月10日，京畿道高阳宣布，竣工后满30年的公寓，将允许在没有安全诊断的情况下进行重建。1月25日，京畿道议政府提出了延长、新建首都圈广域快速铁路（GTX）、铁路地下化等需要134万亿韩元的计划。2月21日，蔚山市承诺解除非首都圈的绿化带（开发限制区域）和缓解绝对农地限制。5天之后，忠清南道瑞山表示要解除相当于首尔汝矣岛面积117倍的军事设施保护区域。 政府宣布的内容与助长利好因素的企划房地产的话术颇为相似。“将大幅解除再开发和重建的限制”“（上头）要求大胆放开绿化带限制，请不要担心”“（从仁川出发）只要听完一两首歌曲，就到首尔了”等发言，刺激了投机需求。房地产欺诈、投机势力以政府的正式宣布为依据，以后也难以证明是欺诈。 与政府的承诺不同，在议会选举结束后一次性推进所有开发政策几乎是不可能的。大部分人因为没有财源确保方案或法律上的支持，选举结束后可能会不了了之。政府应该考虑现实性和必要性、投机可能性等副作用，慎重地推进政策。政府本应该严惩房地产欺诈和投机，不能反而推出以不确定的利好因素为前提、刺激投机心理的“中介”式政策。

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