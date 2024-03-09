让所有人笑逐颜开的福宝，所有人都会记得你的. March. 09, 2024 07:36. by 柳原模 onemore@donga.com. “莉莉！莉莉！” 2016年1月，中国四川省“大熊猫繁育研究基地”。姜哲远饲养员大声叫唤着时隔18年再次见到的熊猫莉莉。之前在1994~1998年期间在姜饲养员手中长大的莉莉仍然记得“爸爸”的声音。莉莉抬起头，慢慢地走近姜饲养员。周围的中国相关人士对姜饲养员大喊“你是真正的熊猫爸爸！” 莉莉离开韩国土地18年后的2016年，爱宝和乐宝熊猫情侣来到了韩国。4年后，它们生下了福宝。就这样，“熊猫爷爷”姜饲养员和福宝之间左冲右突的日常生活开始了。 姜饲养员照顾了拥有“龙仁福氏”、“福公主”等多种昵称，在国内备受喜爱的福宝4年，他出版随笔《我是幸福的福宝爷爷》，讲述了这段时间的难忘回忆和未公开的照片。这本书似乎反映了福宝的高人气，在教保文库8日发表的3月第一周畅销书综合排名中位居第一。据统计，89.2%的购买者是女性。书中原封不动地记录了曾在爱宝乐园工作37年的资深饲养员对动物的温暖视线。 福宝是在韩国通过自然繁殖出生的第一只大熊猫。大熊猫通常在出生后40天左右睁开眼睛。但是福宝的左眼和右眼分别在出生15天和18天后睁开。因为睁眼时间非常早，稍有不慎，视力就可能会出现问题。于是，姜饲养员将产房熄灯两个多月，保护福宝的视力，最终使其拥有了健康的视力。不仅是福宝，为了因分娩后遗症而失去食欲的妈妈爱宝，姜饲养员还给爱宝制作了营养丰富的竹叶包上嫩笋的特餐（竹笋包饭）。 福宝的成长记录就像育儿日记一样。福宝出生后120天第一次用四只脚迈开脚步时，姜饲养员流着眼泪庆祝的样子，晚上为了在室外游乐场继续玩耍而耍赖的样子，看起来和其他家庭没什么两样。 姜饲养员表示，福宝在熟练地爬树等成长为堂堂正正的大熊猫的过程中，爱宝起到了很大的作用。福宝从高树上掉下来或受到惊吓时，爱宝总是会第一时间跑到福宝身边，没有盲目地把福宝放到树上。姜饲养员将培养福宝自己领悟和学习的爱宝的样子命名为“支持和信赖的育儿法”，强调给人的教训很大。 被称为福宝“小爷爷”的宋永宽饲养员也在去年11月出版了《全知福宝视角》。书的一边是福宝的照片，另一边是以福宝的视角写的日常记录，用机智的文体记录。“我虽然天生拥有猛兽的身体结构和脏器，但是以植物竹子代替肉来生存。所以消化力不好。虽然别人说我懒惰，但为了生存，要尽全力去吃，不断重复。生活中没有不激烈的野生动物”，通过福宝的视角帮助人们了解野生动物大熊猫的特点。 福宝将于下月3日前往中国。“福宝，真的很感谢，也很爱你。还有，能不能稍微想一下小时候一直陪在你身边的爷爷呢？”姜饲养员的真心告白给喜爱福宝的所有人带来了很大的感动。

한국어