担心进步党，不是颜色论. March. 09, 2024 07:36. . 2012年5月4日星期五下午2点许。国会议员会馆举行了统合进步党全国运营委员会会议。统合进步党在当时的议会选举中，通过与民主统合党的在野圈联合，让13名议员当选。其中6人是比例代表。当天召开会议是因为比例代表选举竞选舞弊嫌疑。 当时统合进步党的构成是这样的。首先是以京畿东部联合为核心的民主劳动党（NL，民族解放派系）出身人士。他们被称为党权派。国民参与党（亲卢武铉集团）出身和进步新党退党派（PD·民众民主派）是非党权派。共同代表李正姬、柳时敏、沈相奵代表各派系。 以非党权派为中心，提交了比例代表不正当竞选疑惑的真相调查报告。非党权派不仅提交了共同代表团辞职的议案，还提交了通过竞选获得顺序的14名比例代表候选人全部辞职的议案。 当时开始现场采访的时候还不知道这个会议会需要那么长时间。 会议持续了33小时40分，过了5日星期六凌晨，直到当晚11时40分左右才结束。 当时报道中写道，“这是充分可以窥视隐藏在进步面具背后的统合进步党党权派的非民主、非常识性的真实面孔的时间”。 他们拒绝透露选举舞弊的真相，忙于包庇自己人。他们打出的幌子是党员。共同代表李正姬表示：“既然害怕国民，就应该害怕党员。”她指责议案表决是“超宪法的政变”。她指责说，真相调查报告是“像天安舰报告一样捏造事实，只提出不实疑惑的报告”。党权派还试图妨碍会议，监禁非党权派。 难怪曾担任民主劳动党代表的时任议员姜基甲对李正姬说：“应摒弃野心和执着，该抛弃的时候真的应该抛弃。”我记得柳时敏代表红着眼眶说：“党统合前感到茫然的恐惧的真相让我很辛苦。” 8天后，统合进步党中央委员会在京畿道高阳市一山会展中心召开。党权派闯上讲台，集体殴打非党权派代表团。陈重权教授当时表示：“感觉像是社交集团的疯狂行为。” 那一年，统合进步党走向了分裂。非党权派要求当时的议员李石基、金在妍辞职。 12年后，共同民主党向进步党保障了3个卫星政党比例代表席位。进步党是统合进步党党权派的后身。进步党确定了3名比例代表候选人。作为统合进步党候选人参加议会选举的人主导了李石基前议员的赦免复权运动。从进步党网站上的纲领来看，写的是“解散不平等的韩美关系，确立民族自主权”。 根据3月第一周韩国盖洛普的调查，进步党的支持率为1%。这还不到依靠自身力量确保比例代表议席的3%。 更何况，民主党和进步党在选区也在进行单一化。首尔西大门乙的金英浩、庆南梁山的金斗官议员已经与进步党候选人单一化。12年前的那位金在妍前议员作为进步党候选人参加了京畿议政府乙的竞选。 民主党把“民主党成了统合进步党复活的宿主”的批判归结为颜色论。回想12年前统合进步党党权派的行为，这不是颜色论。统合进步党党权派是正面否定民主主义的势力。其真实面孔在4月议会选举后不可能不再次浮出水面。

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