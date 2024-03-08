纳瓦尔尼生前接受采访时曾表示，“杀了我也不会改变什么”. March. 08, 2024 07:44. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “杀了我也不会改变什么。” 俄罗斯总统普京唯一的政敌、上月去世的在野党领导人阿列克谢•纳瓦尔尼（照片）的生前采访6日（当地时间）被公开。从这段2020年12月他在德国柏林与当时的欧洲评议会议员雅克•梅尔进行的对话中可以了解到，纳瓦尔尼在同年8月遭遇前苏联时期开发的神经作用剂“诺维乔克（Novichok）”，正在德国接受治疗。纳瓦尔尼强调，“有些人已经准备好站在我的位置上。” 法国日刊《解放报》和LCI电视台当天公开的采访中，纳瓦尔尼针对普京总统的长期执政体制表示：“数百万人不想生活在所有权力都掌握在一个人的国家里”，“我的活动代表他们。” 纳瓦尔尼还回答了担心自己不在的视线。他说：“我每年在监狱里度过很多时间，我的队员们习惯了没有我也能工作”，“还有其他人可以带领队伍。”采访一个月后回到俄罗斯的纳瓦尔尼在回国的同时被捕。此后他被关押了3年多，于上月16日在狱中死亡。 纳瓦尔尼的遗孀尤利娅•纳瓦尔纳亚6日在YouTube上公开的视频中表示，“（17日）俄罗斯大选日，应该让人们看到像我们这样的人很多”，敦促举行反普京示威。另外，她还提议“可以在投票纸上用大字体写上‘纳瓦尔尼’。”

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