胡塞武装袭击首次造成平民死亡……美国：“将追究责任”. March. 08, 2024 07:44. by 开罗=常驻记者 金起润 pep@donga.com. 亲伊朗的也门反政府胡塞武装接连攻击红海民间船舶，最终导致人员死亡。更何况，与当初宣称只攻击以色列、英国、美国商船的公开声明不同，希腊货船上无辜的第三国平民船员死亡，因此，谴责之声日益高涨。预计美国主导的多国军队将加强对胡塞根据地的攻势。 美国中央司令部6日通过社交媒体X（原推特）表示：“上午11时30分左右，希腊企业货船“真正信心”（True Confidence）号在也门亚丁湾遭到胡塞武装的导弹攻击，至少有3名船员丧生。4名受伤者中也有3人伤势严重。”据悉，“真正信心”号上共有23人，大部分是菲律宾、越南和印度国籍。该船从中国出发，在前往沙特阿拉伯的途中遭遇惨案。 胡塞武装从去年11月起以反对以色列攻击加沙地区为由，至今攻击往返于红海的民间船只和多国部队舰艇超过60次。在此过程中出现人员死亡尚属首次。据路透社报道，袭击事件发生后，反政府武装发言人亚赫·萨里胡蒂（音）表示，“因为相关船只无视也门海军的警告，投入了此次作战。用正确的导弹空袭打击了船只”，承认是自己所为。 继上月18日受到攻击的英国货船“鲁比马尔”号3日沉没后，如今又出现死亡者，国际运输工人联盟也发表声明。该联盟秘书长史蒂芬·科滕谴责称：“虽然一直向国际社会警告在亚丁湾和红海船员们面临危险的情况，但今天最终发生了悲剧。” 美国主导的多国部队表示，将以此次事件为契机，加大施压力度。一直有人指出，虽然从1月12日起进行了大规模空袭，但至今为止效果并不明显。美国国务院发言人马修·米勒在当天的吹风会上表示：“胡塞反政府武装不顾无辜平民的安全，继续展开盲目的攻击……将追究此次攻击的责任。”美国财政部对向胡塞武装非法运送物品的香港和马绍尔群岛的两家海运公司和两艘船舶追加实施了经济制裁。

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