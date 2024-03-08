柳贤振的直球投球速度提升，队内练习赛吸引7万人在线观看. March. 08, 2024 07:43. by 黃奎引 kini@donga.com. “韩国怪物”柳贤振（37岁•韩华队）时隔4172天再次登上球队主场大田球场的投手踏板。 柳贤振在7日的球队队内练习赛上作为白队先发投手出场，在3局内取得1个被安打（2垒打）1失分的成绩。利用坏球•好球自动判定系统（ABS）的该比赛中，柳贤振在抓住3个三振期间送出了1个四坏球上垒。在总共46个投球数中，快球占一半达23个，其后依次是曲线球10个、变速球9个、卡特球4个。最高时速是在第1局上半局创下的143公里。这一速度比日本冲绳转地训练时创下的最高球速（139公里）快4公里。 柳贤振自2012年10月4日与耐克森（现Kiwoom）队的比赛后，时隔11年5个月零3天再次登上大田球场投手踏板，让柳贤振被安打和失分的是橙队4号击球手蔡恩成（34岁）。在第2局上半局作为先发击球手出场的蔡恩成在打出左翼线上的2垒打后，因柳贤振的暴投踏上了3垒，在李宰元（36岁）的中坚手牺牲腾空球时得了分。 虽然只是一场队内练习赛，但在美国职业棒球大联盟（MLB）效力11年后归来的柳贤振的登场引起了球迷们的关注。韩华队通过球队YouTube频道“Eagles TV”现场直播了这场比赛。该比赛最多同时在线收看人数为7.0997万名，刷新了Eagles TV记录。 柳贤振以职业棒球历史最高总额170亿韩元（8年）的合同条件回归韩华队，12日和17日将分别与KIA（大田球场）和乐天（社稷球场）队进行季前赛比赛。这是以23日在蚕室球场与LG队进行的常规赛揭幕战首发出场为目标制定的日程。如果韩华队的首发阵容正常启动，29日与KT队的主场揭幕战首发将由柳贤振担任。

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