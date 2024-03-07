俄罗斯：“考虑11年后与中国一起在月球上建核电站”. March. 07, 2024 07:25. by 趙은아 achim@donga.com. “2035年月球上将建核电站？” 俄罗斯当地时间5日表示：“正在与中国一起讨论到2035年为止在月球上建设核电站的项目。”上月美国在民间企业领域首次成功登月后，俄罗斯和中国等国家也加快了未来太空竞争的步伐。 据路透社报道，俄罗斯联邦航天局总经理尤里•鲍里索夫当天表示：“我们正在和中国同事们一起认真考虑从2033年到2035年在月球表面建设发电站的项目。”他还说：“太阳能板虽然不能为定居月球提供充分的电力，但原子能是可能的”，“这是非常重大的挑战，人类不应介入，而应以自动模式进行。” 同时，俄罗斯还公开了建设核动力货物宇宙飞船的计划。鲍里索夫社长解释说：“寻找核反应堆冷却方法是关键”，“剩下的与项目相关的所有技术问题都得到了解决。” 俄罗斯总统普京上月曾驳斥表示，美国声称“俄罗斯计划在太空部署核武器”的说法是谎言，这是根据西方的条件将俄罗斯拉入武器谈判的诡计。

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