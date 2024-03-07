星巴克在中东解雇2000名职员……反美抵制运动的余波. March. 07, 2024 07:25. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 犹太裔经营者长期经营的星巴克决定裁减约2000名中东职员。据分析，这是去年10月以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯爆发战争后，在伊斯兰圈面临大规模抵制运动的影响所致。 据路透社等报道，拥有中东地区星巴克运营权的科威特流通企业阿尔沙亚集团（音）5日表示，“由于最近6个月持续的困难状况，做出了减少职员人数的困难决定”，并表示将解雇约2000人。裁员人数在阿尔沙亚所属的19000名星巴克全体职员中约占10%。阿尔沙亚集团在中东及北非13个国家运营着约1900个门店。 最近在中东，肯德基、麦当劳、必胜客、百事可乐等美国代表性餐饮品牌遭到了消费者的强烈反对。因为美国单方面包庇以色列。 特别是犹太裔前首席执行官霍华德·舒尔茨的影响力很强的星巴克，遇到了其中最大的阻力。舒尔茨1987年从创始人手中收购星巴克，被评价为创造了今天的“咖啡帝国”。一些中东消费者提出了他在战争爆发后援助以色列这一未经证实的主张。尽管星巴克方面否认，但抵制运动仍在继续。 星巴克在美国国内也处于困境。战争爆发后，星巴克工会在社交媒体上上传了支持巴勒斯坦的帖子。对此，犹太人和保守倾向的顾客提出了抗议，公司方面也向工会提出了侵犯商标权的诉讼。随着这种情况的持续，支持巴勒斯坦的顾客和支持以色列的顾客都提出了不满。 东南亚伊斯兰国家马来西亚国内的星巴克也因销售额骤减而饱受煎熬。对此，最近星巴克将今年全球销售增长率预测值从原来的10%-12%下调至7%-10%。 此外，在美国和卡塔尔的斡旋下，3日至5日在埃及开罗举行的停火谈判也无果而终。因此，在10日开始的伊斯兰禁食节“斋月”之前，实际上难以达成停火协议。

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