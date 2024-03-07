苹果一个5000韩元，都不敢伸手. March. 07, 2024 07:25. by 世宗=宋慧美记者、金道亨记者、赵应亨记者 1am@donga.com、dodo@donga.com、yesbr@donga.com. 上个月水果价格比一年前上涨了38%以上，创下32年来的最大涨幅。随着国际油价再次动荡，整体物价上涨率在一个月内再次上升至3%左右。 虽然政府出台减轻水果价格负担的对策，展开了“控制物价全力战”，但预计包括水果价格在内的生活物价将持续大幅上涨。 据统计厅6日公布的“消费者物价动向”，2月份的水果价格比前一年上涨了38.3%。这是自1991年9月（43.3%）以后32年零5个月以来的最大涨幅。特别是橘子价格比1年前上涨78.1%，在水果中呈现出最大的涨势。苹果和桃子也分别上涨了71.0%和63.2%。包括在消费者物价调查对象的20个水果品种中，上升率超过10%的品种达到了11个。水果价格暴涨主要是因为农户老龄化等导致栽培面积减少，再加上气候异常导致产量减少。 随着水果价格大幅上涨，上个月全体消费者物价比1年前上涨3.1%。今年1月时隔半年跌至2%的物价上涨趋势在一个月内再次扩大至3%。由方便面、猪肉等经常购买的品种构成、反映体感物价的生活物价指数比一年前上涨3.7%，涨幅更大。 政府决定投入600亿韩元，将苹果、梨等的体感价格降低一半，并降低进口水果的关税。农林畜产食品部部长宋美玲表示：“到香瓜正式出货的4月为止，将以消费者价格较高的水果和蔬菜为中心推进全方位对策，降低国民体感物价。” 但水果价格在短期内会维持较高的水平。特别是，预计到2033年为止，苹果的栽培面积将年均减少1%左右，而且由于繁琐的检疫程序，进口实际上也被封锁，因此有人担心这种价格暴涨现象会频繁发生。韩国银行副总裁助理金雄在当天召开的物价状况检查会议上预测：“考虑到农产品等生活物价暂时会维持较高水平，今后的物价趋势可能更加崎岖而不是平滑。”

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