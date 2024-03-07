不多不少，像跆拳道馆一样就行. March. 07, 2024 07:24. . A某是一位育有今年上小学1年级的儿子的职场妈妈。入学在即，却听到了晴天霹雳般的消息。因为学校设施工程，入学时间推迟了2周。面对“照料空白”，A某战战兢兢地不知道该请假还是借娘家母亲的手。救A某的是跆拳道馆（跆拳道场）。跆拳道馆决定运营全天班，让村里的家长们松了一口气。 跆拳道馆是现存最高的定制型照料中心。开始是“放学服务”。 还提供根据需要移交到下一个补习班的“班车服务”。在道馆逗留期间，不仅教授跆拳道，还教授最近小学必修项目跳绳，足球、躲避球等球类项目。“在跆拳道馆冬令营时第一次滑雪”的孩子也不少。不仅会进行学校体育技能测验，还会帮助准备学艺会。 跆拳道馆的名字基本上是“地区名+馆长毕业大学名+孝+跆拳道”的结构。实际上，这个名字运营得非常充实。跆拳道馆为了“培养自立心”，召集不去道馆的孩子们，准备周末集体住宿项目。结束集体住宿的低年级学生一见到父母就经常流泪。因为仅凭和高年级哥哥姐姐们一起度过一夜就领悟到了“如果按照我的固执去做，会吃大亏”的事实。 可以肯定的是，因为有跆拳道馆，大韩民国的出生率才没有降到零。没有比跆拳道馆更能提高韩国女性经济参与率的行业了。养育4个孩子的B某说：“在公司的时候，比起丈夫，好像更经常和（和孩子更亲近的）跆拳道馆馆长通话。” 教育部从本学期开始引进了小学生可以停留到晚上8点的“晚托学校”。文化体育观光部也为参加晚托学校的1年级学生提供文化艺术、体育项目。在浏览文化体育观光部准备的节目时，首先想到了作为小学1年级学生的家长“不知道怎么能这样不知道呢”。孩子们真的会倾听《故事奶奶》的故事吗？大部分一年级学生都不认识的张美兰次官亲自担任一日讲师，读强调部分时，结果“爆笑”了。 以去年为基准，作为晚托学校旧版本的照料学校参与率仅为11.5%。跆拳道馆可行，但为什么官制照料项目不行呢？因为在这个低出生率时代，决定生孩子的她们基本上并不想这么快把孩子抚养大。我们想和孩子们一起幸福地生活。想生活在可以随时和孩子们一起吃晚饭的世界里。 但政府却放任这个问题不管，只强调“公共照料（public care）”。相信国家可以代替父母的作用是傲慢的。因此，很多父母必然认为官制照料项目是“别人的”。如果政府真的想使晚托学校取得成功，就先研究一下“跆拳道馆是如何不仅在韩国，在美国、欧洲、台湾等地也成为照料服务的终结者的”。

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