比特币价格即将突破1亿韩元，美国下调利率的期待感致其高位运行. March. 06, 2024 07:46. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 近期持续保持上升势头的虚拟资产大将股比特币（BitCoin）价格即将突破1亿韩元。在国际虚拟资产市场上，比特币价格也上升到6.8万美元左右，接近历史最高价。 在虚拟资产交易所Upbit，以5日下午2时45分为准，比特币以9310万韩元成交。比特币在当天上午飙升至9700万韩元，距离1亿韩元只剩下300万韩元。比特币价格在前一天下午5时25分左右超过9027万韩元，突破了最高点（9000万韩元），之后一直保持着上升趋势。此后，当天继9500万韩元之后，瞬间突破了9700万韩元大关。 在国际虚拟资产市场上，比特币价格也居高不下。据虚拟资产信息网站Coin Market Cap透露，以当天上午10时55分为准,，比特币以每枚6.877万美元成交。这比2021年11月10日创下的历史最高价（6.8982万美元）仅低200多美元。 代表性的替代资产黄金价格也创下了历史最高值。4日（当地时间），在纽约商业交易所，4月份交货的黄金期货价格比前一个交易日上涨1.5%，以每盎司2126美元收盘。历史上首次超过了2100美元。分析认为，比特币等替代资产暴涨的背景是美联储下调利率的期待。如果基准利率下降，美元呈现弱势，与美元有替代关系的黄金价格一般呈上升趋势。

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