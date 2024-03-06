韩国17家“最佳医院”中，地方上只有1家……消除一边倒现象迫在眉睫. March. 06, 2024 07:44. . 韩国17家医院在美国《新闻周刊》实施的医院评价中被评选为世界最佳医院。但除大邱天主教大学医院外，其余16家都是首尔峨山医院、三星首尔医院等首都圈大型医院。因此有人指出，从这一点来看，它体现了面临枯死危机的地方医疗的令人惋惜的现实。从2019年开始每年实施的这一评价，由患者对医生比率等定量指标和患者满意度等定性指标组成。 地方医院因人口减少和患者集中在首都圈，正遭受慢性赤字和医生招聘难的困扰。但是，如果关门，患者就要去首都圈进行远征诊疗，这种恶性循环反复出现，首都圈和地方上的医疗差距正在逐渐拉大。以2021年为准，首尔每10万人中因错过治疗时机而死亡的“可治疗死亡者”为38.6人，江原道却达到了49.6人。 但政府却一直放任这种地方医疗的崩溃。如果民间医院因无法获得收益而关门，那么公共医院应该起到其作用，但韩国公共医院只占总数的约5%。人力和财政投资也被抛在脑后。与韩国不同，日本15家世界最佳医院中，有7家是九州大学医院、名古屋大学医院、京都大学医院等地方医院。这是引进承诺在医疗脆弱地区工作的地区医生制、新设地方医疗开户确保基金、培养地方上国立大学医院等不断进行人力和财政投资的结果。 韩国政府表示，将在5年内每年扩大2000名医科大学招生名额，挽救地方医疗和必需医疗。但是，如果增加的医生只集中在首都圈，只会增加医疗费激增等国民负担，很难取得预期的效果。政府将推进将医科大学扩招部分主要分配给地方上，并保障教授聘用和收益的合同型必要医生制度。如果不另行制定地方数量等果断的支援，能否用这种程度的引导政策防止回避地方上现象，还是个疑问。现在，国民的健康权因生活在哪里而有可能受到侵害，这种情况不能说是正常的。应该出台有效的对策，使增加医大扩招能够缩小地方医疗差距。

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