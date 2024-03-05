医大教授：“如果处罚专攻医生，将保护学生”……警告不要采取集体行动. March. 05, 2024 07:55. by 李知云记者、金秀贤记者 easy@donga.com、newsoo@donga.com. 韩国政府之所以把离开医院的专攻医生（实习医生、住院医师）的返岗复工时限定在2月底，是因为担心出现“3月医疗空白”。这是因为，2月底结束进修期的住院医师达3000人，而原计划新聘用的专攻医生很有可能不会到医院就聘。再加上原计划与大型医院签订专任医生（助理医生）合同的医生们突然不签约，医疗空白比预想的要大。 ● “五大医院”专任医生只有一半到岗 据医疗界4日透露，今年计划在首尔五大医院（三星、首尔大学、首尔圣母、首尔峨山、塞佛伦斯）工作的1126名专任医生中，正常工作的人员只有一半。某五大医院相关人士解释说：“据推测，在结束住院医师任期的医院里，原定继续专任工作的医生的流失率特别高。”专任医生是指取得专门医生资格后，为了研究或研磨医疗技术而留在研修医院工作的医生。 非首都圈的情况也一样。在忠清南道天安市檀国大学医院，原定于3月工作的10名专任医生中，只有5人签订了合同。非首都圈大学医院的一名相关人士表示：“如果没有起到医疗现场手脚作用的实习生，手术或急诊室将遭受直接打击。仅靠教授支撑已经到了临界点。”原计划在医科大学（医学院）毕业后以实习生身份开始医院研修的新科医生们的流失更加严重。釜山大学医院和忠南大学医院分别有56人和60名新实习生当天没有到医院上班。保健福祉部第二次官朴敏守4日在中央灾难安全本部新闻发布会上表示：“（专任医生）签约率确实有点低。也有几乎没有一人续约的机构，正在努力与专任医生们签订合同。” ● 政府：“如果吊销医生执照，将推迟一年取得专门医生资格” 政府的立场是，对集体辞职的专攻医生至少要吊销3个月的执照。朴敏守当天表示：“如果被吊销执照3个月以上，就不能满足专攻医生的研修时间，因此专业医生资格的取得时间将推迟1年以上，今后就业可能会受到不利影响。”但他表示，“如果现场检查时上班的话，可以酌情考虑”，暗示如果马上复工的话可以避免处分。 据悉，重返现场的专攻医生只有极少数。实习研修结束后原计划从3月起作为住院医师工作的专攻医生，大部分也没有回到医院。 部分医院与是否复工无关，在行政上对所属专攻医生采取了“任用”措施。如果正式聘用的专攻医生不工作，就有可能成为复工命令的对象。2月向大田圣母医院提交辞职书的前实习生柳玉河（音）4日表示：“实习合同结束后没有签订住院医师合同，怎么能被聘用呢”，将以滥用职权、妨碍行使权利罪起诉所属医院。 ● 警方以嫌疑人身份调查医协前任、现任干部 警方决定于6日和7日传唤大韩医生协会的5名前任和现任干部，以嫌疑人的身份进行调查。据警方4日透露，首尔警察厅公共犯罪调查队3日对从海外回国的前医协会长卢焕圭的手机和车辆等进行了扣押搜查。警方认为，他们在社交媒体上间接上传以鼓励住院医师集体行动为宗旨的文章等，可能属于帮助妨碍业务等。警察厅国家调查本部长禹钟秀（音）解释说：“应该分析（社交媒体上发言者的）社会地位和影响力。” 警方对3日在首尔汝矣岛举行的全国医生总动员大会上，部分医生强迫制药公司营业员参加集会的疑惑表示，如果发现非法行为，将立即进行调查。医协紧急对策委员会媒体宣传委员长朱秀浩（音）表示：“如果（动员制药公司营业员）属实，医协将首先出面惩戒会员，并向当事人道歉。”

한국어