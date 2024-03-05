有轨电车民粹主义……“要跟上光浪费税金的轻轨吗？”. March. 05, 2024 07:55. by 昌原=都永真记者、水原华城=李敬真记者 0jin2@donga.com、lkj@donga.com. “将提前开通水原网浦站至华城东滩之间的有轨电车。” 在第22届国会议员选举中，参加京畿道水原戊选区选举的共同民主党候选人廉泰英和目前正在竞选的国民力量党竞选人金元载、朴在淳都承诺提前开通有轨电车。此外，已确定参选候选人的民主党和改革新党在京畿道华城乙选区提出了有轨电车公约。在被分区的京畿道华城丁，朝野政党候选人也表示：“在从网浦站到东滩站的34公里区间内，将提前东滩城铁（东滩有轨电车）的日程。” 据调查，在距议会选举还有一个月左右之际，全国各地出现了很多有轨电车公约。综合《东亚日报》4日的采访，在首尔市松坡乙和京畿道高阳丙、水原戊、华城乙、华城丁、仁川市延寿区甲·中-江华-瓮津、庆尚北道浦项北、大田西甲、忠清南道天安乙、全南顺天-光阳-谷城-求礼甲·木浦、庆尚南金海乙、釜山南等至少13个选区的14个地区，候选人们提出了有轨电车事业公约。 有轨电车比地铁建设费用低，建设时间短，被评价为有效的交通工具。再加上使用氢燃料等环保交通工具，被认为是适合应对气候变化的大众交通。全世界有380多个城市在运营有轨电车。 但据国土交通部透露，推进有轨电车事业的大部分地区正在经历中断事业或重新讨论项目可行性等困难。以今年2月为基准，包括在政府城市铁路网计划中的全国有轨电车项目有29处。虽然总体事业费达9.1858万亿韩元，但其中真正开始施工的只有投入2614亿韩元事业费的慰礼线路线一处。 因此，有人指出，如果盲目推进在议会选举过程中作为善心性公约提出的有轨电车事业，稍有不慎就会照搬每年出现赤字的地方自治团体的轻轨事业。2月14日，首尔高等法院表示，“请前任市长等向龙仁市支付214亿韩元”，对居民们的诉求表示支持。这一判决距离龙仁居民对当时推进龙仁轻轨事业的龙仁市长等提起诉讼，时隔了11年。釜山大学城市工学系教授黄镇旭（音）表示：“在议会选举即将到来之际，出现了很多有轨电车公约。应该检查一下，这些公约是否可以实现。”

한국어