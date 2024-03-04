创造“新历史”，40岁的詹姆斯•勒布朗成为NBA首位总得分达到4万分的球员. March. 04, 2024 08:12. by 任寶美 bom@donga.com. “KING”勒布朗•詹姆斯（40岁•洛杉矶湖人队）成为美国职业篮球（NBA）历史上首位总得分达到4万分的球员。詹姆斯在3日与丹佛掘金队的比赛第2节开始1分21秒时，篮下勾手投篮成功，实现了NBA职业生涯4万分的目标。詹姆斯在当天的比赛之前距离总得分4万分还剩下9分。 在詹姆斯创下纪录后，比赛暂停时间一到，全场观众起立鼓掌，赛场上还播放了詹姆斯的纪念视频。詹姆斯将达成4万分的比赛用球高举头顶以示庆祝。 詹姆斯当天取得了队内最高的26分（4个篮板9次助攻）。但遗憾的是球队最终以114-124不敌丹佛掘金。丹佛掘金队的超级球星尼古拉•约基奇赛前对詹姆斯说：“我们会阻止你（创造纪录）的。会将你的本场得分控制在8分。”本场约基奇拿下35分、10个篮板球、7次助攻，表现活跃，只让詹姆斯创造个人记录，球队的胜利由他本人获得。 踏上史无前例的4万分高地的詹姆斯表示，“在历史悠久的NBA中成为首位实现某种目标的球员是一件非常帅气的事情。在顶级球员聚集的联赛中一起竞争真是太好了。但是对我来说最重要的是球队胜利。我真的很讨厌在输掉的比赛上出现记录。” 去年2月8日，詹姆斯超越卡里姆•阿卜杜勒-贾巴尔（77岁）的总得分(（38387分），时隔39年成为NBA总得分最高的新主人，在不惑之年的今年赛季，他平均每场比赛依旧能取得25分。 詹姆斯一如既往的活跃在NBA也被认为是“奇异的事情”。以2002~2003赛季场均得分10.8分的约翰•斯托克顿（62岁）为结尾，年过四十依旧能取得两位数得分的球员只有詹姆斯一人。单赛季场均得分超过30分的最年轻（22岁）和最高龄（38岁）纪录也全部由詹姆斯保持。

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