36年前起就有人警告，韩国仍在走向人口消亡. March. 04, 2024 08:11. . “预计韩国人口将在30年后急剧减少。” 这是1988年11月12日刊登在《东亚日报》社会版上的文章的第一句话，文章同时还标有“去年合计生育率1.7名”的副标题。文章以时任首尔大学保健研究生院教授李时白（音）的话结尾。“我认为这是因为家庭计划事业取得了成功。今后人口政策和与此相关的所有政策计划都要大幅修改。”这是满大街都是“哪怕都只生一个，三千里都会爆满”标语的上世纪80年代的文章中指出的。 时隔32年，预言终于成为现实。从死亡人数首次多于出生婴儿的2020年起到去年为止，自然减少了33.63万人。居住在京畿道河南市或首尔市广津区的人数在4年内消失了。合计出生率还不到1.7名的一半。去年的合计生育率为0.72人，仅从第四季度（10月-12月）来看，为0.65人。考虑到维持目前人口所需的出生率为2.1人，韩国将成为“人口消失第一国”的预测也很有可能成为现实。 随着家庭计划的成功，从1980年只有2.82名的出生率逐渐下降到1名左右，从那时候开始，我们就知道了出生率下降带来的问题。因为当时发达国家已经经历了低出生率导致的人口减少、老年人口增加、劳动力不足等问题。“在日常生活中切实感受到人口过剩的情况下，进一步降低出生率、阻止人口增加似乎是值得期许的事情，但发达国家的例子告诉我们，人口问题也存在只在粮食和失业方面无法看到的新性质问题。”这是1981年12月7日社论的一部分。 无异于“开卷考试”的低出生率应对失败，这在工作和家庭两立问题上也得到了很好的体现。韩国第一位女律师、已故李泰英（音）博士在1981年进行的访谈中表示：“韩国1864万多名女性人口中，525万名是就业人口，占全体的28%。该职业女性人数呈增加趋势，但女性需要兼顾工作和家庭等问题太多，需要别人的经验和智慧。”女性被迫在工作和家庭之间二选一的问题，在女性人口中就业者比重增加将近翻番的现在，被认为是低生育的主要原因之一。 在陡峭的“生育悬崖”上，未婚、单身家庭应该征收“单身稅”的说法在网络社区随处可见。1977年9月19日，《海外话题》栏目刊登了一篇题为《没有子女时罚款》的短文。英国教授预测说，出生率日益下降的英国，到2000年左右将对没有婴儿的夫妇处以罚款。当时的海外话题感现在已不再觉得陌生。 重新回顾之前刊登在版面的报道，再次领悟到了从30多年前开始预告的黑暗未来原封不动地变成了现在的事实。“预计今后30年后，我国将成为世界上第一个既不是因为战争也不是因为灾难，而是因为人口减少而消失的国家。”但愿这句话永远也不会因为成为现实而被引用。

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