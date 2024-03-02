日本台积电工厂是由国会议员“盖”的. March. 02, 2024 07:42. . 上月24日，在日本熊本县举行的台湾TSMC（台积电）工厂开业仪式讲台中间站着TSMC创始人张忠谋（Morris Chang）。在其左侧，执政党自民党国会议员甘利明和萩生田光一并排站在一起剪彩。 国会议员出席有意义的工厂开工仪式或竣工仪式在韩国也很常见。一般情况下，地区国会议员都会登场，站在容易拍照的地方。三星电子平泽、华城园区开工仪式时的2015年和2018年，相关地区的朝野国会议员纷纷站上讲台。 但是，从未听说过在半导体工厂活动中登场的韩国国会议员推进了有意义的政策。有报道称，参加华城园区动工仪式的在野党（当时执政党）议员后来成为中小风险企业部长官，并找到三星电子，请求协助支援中小企业。参加平泽工厂动工仪式的执政党议员目前担任国会尖端战略产业特别委员会委员长。该特别委员会成立后的10个月里共举行了4次会议，其中两次是为了选拔委员长、干事。 萩生田光一的选区是东京，而甘利明的选区是神奈川县。这是距离台积电工厂所在地熊本1200多公里远的“别人的小区”。在日本如果想像韩国一样当选，比起中央政治，基层地区活动更重要。也有可能会受到“为什么不在我们小区引进半导体工厂”的批评。那么，他们为什么会站上讲台呢？ 《朝日新闻》上月27日报道的“引来台积电的真相”报道中出现了有趣的部分。2021年4月，时任日本首相菅义伟与美国总统拜登举行美日首脑会谈后发表的联合声明中，时隔52年首次提到了“台湾海峡和平与稳定的重要性”。当时有分析认为，这是为了牵制中国而加强美日同盟。 日本政府的意图稍有不同。超越单纯的军事牵制，在中国崛起的半导体领域抓住了美日合作的重点。自民党立即行动起来。精通党产业政策的甘利明表示，“不是（单纯的）产业培育，而是要作为国家战略承担起来”，组建了推进半导体战略的议员联盟。日本前首相安倍晋三也榜上有名。曾任经济产业相（部长）的萩生田光一在国会上低头表示“没有读懂世界潮流，没能制定适当的政策”，并指示制定半导体战略。对像往常一样工作的经济产业省官员们强烈指责说：“不是在准备高中学艺会。” 日本政府在美日首脑会谈后时隔2个月制定的“半导体数码产业战略”和引来台积电就是这样实现的。这与我们所知道的“判断迟缓的模拟式”日本完全不同。就这样破土动工，365天24小时不间断施工（突贯工事）盖的地方就是上周正式开业的台积电熊本工厂。并不是为了拍一张像样的照片并制作宣传用议政报告书而以客家人身份出席的。这是展现抓住急剧变化的全球供应网重组趋势，积极吸引海外企业，重新成为世界半导体供应网中心的狠毒信念的舞台。 韩国的情况又如何？只有以肤浅的政治工学计算，将京畿南部命名为“半导体带”的选举战略。如何应对唯有胜者才能生存的“半导体战争”的国家战略在朝野议会选举战略中无处可寻。瞄准在半导体工厂工作的2030票，仓促引进大企业高管出身人士进行战略公推和在全球供应网重组趋势中认真摸索韩国的出路是完全不同的问题。

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