一天之内2名政界人士在墨西哥牛油果产地遇害. February. 29, 2024 07:26. by 洪禎秀 hong@donga.com. 26日，在收益性高、被称为“绿色黄金”的牛油果（Avocado•鳄梨）世界最大生产地墨西哥东南部米却肯州马拉巴蒂奥（Maravatio），两名市长预备候选人遭枪击身亡。牛油果是一种有益健康的超级食品，尤其在美国等发达国家很受欢迎。但是在墨西哥当地，各犯罪势力围绕流通控制权的对决非常激烈，导致暴力事件频发。 据《El Universal》等当地媒体报道，26日下午，在马拉巴蒂奥市中心，执政党莫雷纳党（Morena）所属的市长预备候选人兼现任医生米格尔•安赫尔•雷耶斯在乘车途中遭不明身份人士枪击身亡。同一天晚上，在野党国家行动党（PAN）的市长预备候选人阿尔曼多•佩雷斯•鲁纳也遭歹徒枪击身亡。 当局推测，这是在大选、议会选举、地方议会选举同时实施的6月2日即将到来之际，试图影响相关选举的势力犯下的罪行。米却肯州以墨西哥势力最大的犯罪组织“哈利斯科新一代卡特尔（CJNG）”等各种犯罪组织活跃的地区而闻名。组织间的利益之争让人备受煎熬。去年，在全体32个州中，针对政治人士和政府相关人士的攻击次数（米却肯州）排在第5位。 同时，在米却肯州，基于温和的气候等，牛油果每年可收获四次。大约70%的墨西哥牛油果产量来自该地。其中大部分出口到几乎占全世界需求一半的美国。据专业统计网站Statista统计，2022年美国人均牛油果消费量约为4.2kg，比20年前增长了约4倍。 随着种植牛油果的收益性日渐提高，很多犯罪组织纷纷争夺流通权。当地市民团体“Civic Data”担心，今年不仅举行地方议会宣誓，还举行大选，各种犯罪组织的攻击可能会达到历史最恶劣的水平。 种植牛油果的非法开垦现象也很严重。2018-2023年，至少有300平方公里的森林变成了牛油果种植园。对此，当局最近表示，将阻止出口在非法耕地上种植的牛油果。

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