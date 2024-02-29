【独家】韩国国情院：“朝鲜有在韩国议会选举前利用人工智能散布虚假新闻的动向”. February. 29, 2024 07:26. by 申圭镇记者、申振宇记者 newjin@donga.com、niceshin@donga.com. 韩国国家情报院表示，朝鲜间谍机关在中国等海外接连开设网络间谍据点，持续进行网上发帖活动。国情院认为，中国的回帖部队正在把强调中国优越主义、助长韩国内部矛盾等内容上传到韩国互联网上进行活动。中国的媒体宣传企业伪装成韩国媒体运营的网站达216个。这些网站是以扩散亲中、反美内容为目的开设的。 国情院28日透露，朝鲜间谍机构文化交流局和侦察总局等正在海外据点持续进行发帖工作。国情院最近捕捉的情况还显示，这些公职机关开设直接运营的伪装媒体在持续发布助长韩国内部矛盾的内容。国情院认为，特别是《willow 200man》等反复介绍《自主时报》等具有亲朝倾向的媒体报道，正在扩散虚假信息。国情院表示，他们以介绍韩国报道的方式集中刻画反美、反政府集会及示威内容，歪曲和传播韩国政治、社会现状。据悉，在4月议会选举即将到来之际，还捕捉到了朝鲜利用人工智能技术准备散布假新闻的动向。 去年11月，国情院曾公开了中国媒体宣传企业伪装成韩国媒体运营的38家“假媒体网站”。国情院表示，国情院追加确认了178个类似的网站，这些网站挂着与韩国地方媒体类似的名称，擅自刊登韩国媒体的报道或冒充韩国数码新闻协会会员公司。据悉，特别是150家是在去年4月同时开设的。国情院认为，虽然目前几乎没有公布内容，但有可能在议会选举等敏感时期，在刊登虚假新闻后在社交媒体上扩散等，正式展开工作。 国情院表示：“为了切断假媒体网站，正在与广播通信审议委员会等相关机关进行协商。但是，由于切断假媒体网站的法律依据不明确，所以目前还没有立即采取切断假媒体网站等应对措施。由于法律、制度上的措施不完善，应对上存在局限性。”应对工作的依据法律《信息通信网利用促进及信息保护等相关法律》规定，仅限于“执行《国家安全法》禁止内容的信息”才能被切断。

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