“火葬悬崖”要来了……4年间火葬人口增加8万具，但全国火葬场只增设2处. February. 28, 2024 07:28. by 朱贤宇记者、孙俊英记者 woojoo@donga.com. “忙得不可开交，连追悼的气氛都没有。” 最近来到仁川富平区仁川市立升华院火葬场的金某（47岁）掩饰不住内心的慌张。交接装有家人遗体的棺材后，走向观望室（玻璃墙之间确认火葬的空间），遗属们还没来得及集合，火葬炉的门就关上了。由于没有看到故人最后一面的失望，一位遗属直接瘫坐在了座位上。2小时后，遗属们接过骨灰盒，急忙赶往墓地。因为火葬的尸体堆积如山。 像这样，不能保障与家人道别的遗属们分享尊严问候的机会，是因为火葬场越来越不足。27日，据保健福利部透露，2022年国内火葬人口为34.2128万名，比2018年增加了8.2781万名（31.9%）。但同期，全国火葬场从347个增加到382个，仅增加了35个。因为每当地方自治团体想要扩充葬事设施时，都会遭到居民的反对，火葬场从60处增加到62处，只增加了2处。 距离家人去世也找不到火葬场所的“火葬悬崖”仅剩6年。目前，韩国国内火葬场每年可火葬的尸体为34.668万具。但是，如果将火葬率（90%）代入统计厅的将来死亡者推算，到2030年将产生36.9万多具的火葬需求。仅一天就有61具尸体因无处火葬而“漂泊”。据福祉部透露，到2028年为止，全国没有一家新准备竣工计划的火葬场。

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