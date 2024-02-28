“韩国大企业的工作岗位比重为14%，OECD垫底”. February. 28, 2024 07:28. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 国策研究机构指出，由于过度的支援和大企业的限制，中小企业陷入了想要自己停止增长的“彼得潘综合症”。大企业工作岗位不足助长了入学考试竞争，降低了出生率，因此要改善中小企业回避增长的政策。 27日，韩国开发研究院（KDI）发表了题为《需要更多的大企业工作岗位》的报告，并做出了上述表示。据此，韩国大企业的工作岗位比重为14%，在经济合作与发展组织（OECD）32个国家中排名倒数第一。这还不到OECD平均水平（32%）的一半，只相当于排名第一的美国（58%）四分之一的水平。OECD规定，拥有250名以上职员的企业是大企业。 报告书指出，像这样不足的大企业工作岗位在就业竞争之前，首先使入学竞争过热。实际上，毕业于上位20%大学的劳动者最多可获得相当于下位20%的大学毕业生工资的1.5倍。中小企业很难正常使用育儿休假等，因此大企业的工作岗位不足对出生率也会产生负面影响。 但是报告书主张，政府政策阻碍了“优质工作岗位”大企业工作岗位的增加。也就是说，由于对中小企业的过度支援，中小企业壮大的诱因较少。相反，大企业却受到以大型超市营业时间限制为代表的各种限制。 撰写报告书的KDI高级研究委员高永善（音译）表示：“如果向中小企业提供很多支援，他们就不想扩大规模，而是想留在中小企业。这是一种彼得潘综合症。”他还补充道，“有必要检查中小企业支援政策的效果性，重新讨论中小企业适合行业制度、大型超市营业时间限制等大企业的限制。”

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