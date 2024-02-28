朝野政党搁置法案处理，重新包装成公约. February. 28, 2024 07:28. by 崔慧玲记者、刘彩燕记者 herstory@donga.com、ycy@donga.com. 记者确认，朝野在4月10日议会选举前夕提出的5个共同公约中，有3个在第21届国会上已提出25个相关法案，但尚未得到处理。特别是“国家预付单亲养育费”公约是在第21届国会初期的2020年7月提出的，但在会期即将结束的现在，仍被搁置在管辖常任委员会。专家们批评称：“一直回避法案处理，现在却‘重新包装’成议会选举用民生公约。” 朝野政党提出的共同公约有“看护费工资化”“敬老院每周5天以上午餐”“国家预付单亲养育费”3个。其余的“铁路地下化”相关法案已在全体会议上获得通过，政策资金翻番的“支援小工商业者法案”没有提出相关法案。 据国会议案信息系统27日内容，朝野政党声称“将减轻一个月高达450万韩元的护理费负担”，并承诺将护理费纳入健康保险报销范围。这一承诺在2022年9月由共同民主党议员李容善提议后已经过了1年零5个月，但国会保健福利委员会法案审查小委员会一次也没有讨论过。国会福利委员会相关人士表示：“相比必需医疗等主要法案，该议案被排在优先顺序之外。”另一名相关人士表示：“由不属于福利委员会的议员主导提议，法案处于死角地带。” 增加敬老院粮食费支援、每周提供5天以上午餐的公约，自2021年4月国民力量党议员金台镐提出相关法案以来，共提出了12件，但尚未提交常任委员会全体会议或法案小委员会。该法案因政府面露难色而停止讨论。根据国会福利委员会小委员会的会议记录，去年11月福利部相关人士表示：“敬老院的运营费移交给了地方，因此不包括在公费支付中。”国会相关人士指出：“执政党悄悄提出让政府面露难色的法案，这是前后矛盾的。” “国家预付单亲养育费”在2020年7月首次提出相关法案，但只是作为议案被多次提出，没有得到认真的讨论。 仁川大学政治外交学系教授李俊汉（音）表示：“这是为了选举时的选票攻略而再次提出的急于进行政治斗争或因优先顺序被挤掉而未能处理的法案。选民们不应该投票给为骗取欢心而提出的公约。”

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