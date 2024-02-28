回归的特朗普掌握半导体霸权时. February. 28, 2024 07:27. . 美国半导体公司英特尔扬言，“2030年将超越三星，跃居代工（半导体委托生产）第二位”，这是因为它有此倚仗。就像做好吃的饭需要好的电饭锅一样，要想成功批量生产尖端2纳米（1纳米等于10亿分之一米）工艺半导体，荷兰阿斯麦制造的新一代“高数值孔径极紫外光刻”设备是必不可少的。问题是该设备每年只生产20台。 去年12月，对荷兰进行国事访问的尹锡悦总统和三星电子会长李在镕亲自访问阿斯麦，为确保新一代紫外光刻机下了很大功夫，但阿斯麦却选择了美国。业界首次将该设备纳入手里的英特尔表示，年内将批量生产1.8纳米工艺的半导体，并像台湾台积电和韩国三星一样，在2027年批量生产1.4纳米工艺的半导体，发出了宣告“芯片战争”的布告。 英特尔首席执行官帕特·格尔辛格表示，“应该将亚洲占80%的制造比重带到西方世界50%。50年来，世界政治取决于石油来自哪里。现在半导体是主人公”，强调半导体具有超出产业的意义。把半导体战争看成是台积电、英特尔、三星等企业之间的对决，把半导体支援看成是“向大企业倾囊相助”的微观视角，就无法理解美国制定法律，向半导体投资企业提供补贴，日本向两家台积电工厂支援10万亿韩元的意义。 在新冠疫情危机时，美国人连制造保健口罩的工厂都没有，像100多年前西班牙流感时一样，用围巾遮住脸，遭受了耻辱。随着车载半导体供应网的扰乱，目睹了新车出库延迟、二手车价格暴涨，切身感受到了世界最强美国的致命弱点在哪里。美国总统拜登宣布重建名为“21世纪马蹄铁”的半导体产业，其背后隐藏着美国人对制造业崩溃的创伤和克服这些问题的强烈渴望。 得益于页岩气，美国2018年成为世界最大的能源生产国。时任美国总统特朗普在2019年中东紧张局势加剧后主张：“我们为什么要在没有任何补偿的情况下为其他国家保护海上运输路线呢?美国已成为世界最大的能源生产国，因此没有必要在那里。”宣布降低对中东石油依赖度的“能源独立”、露骨地表现出“新孤立主义”倾向的特朗普如果再次执政、掌握半导体霸权，将更加肆无忌惮地采取美国“优先主义”行动。 在台湾把半导体称为“硅盾”，只要世界经济依赖台湾半导体，美国等西方世界就不会容忍中国武力侵略等两岸矛盾。美国也担心台湾出现亲大陆政权。但是，如果美国成功实现半导体独立，情况就不同了。美国的“台湾计算法”可能会改变，东亚安全格局也会发生变化。 美国保守倾向智库传统基金会副会长詹姆斯·卡罗帕诺在接受《东亚日报》新年采访时表示：“美中矛盾具有很强的‘大象之争’的性质。如果不想让夹在中间的小国像‘草坪’一样被踩死，就应该成为树木，而不是草坪。韩国应该成为更大的树。”要想在芯片战争时代生存下来，就不能成为任何人都可以踩踏的草坪。要进一步提高半导体产业的竞争力，巩固韩美日半导体同盟。我们现在正在培养更大的“半导体树”吗?

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