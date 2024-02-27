“截至29日，未返岗者将被吊销执照3个月”……韩国政府向实习医生发出最后通牒. February. 27, 2024 07:19. by 朴成民记者、李相宪记者 min@donga.com、dapaper@donga.com. 韩国政府向集体提交辞职书后离开医院一周的实习医生（见习医生、住院医生）发出最后通牒，要求他们在29日之前返回医院。政府警告称，如果回到医疗现场，将不追究责任，但如果拒绝，将不可避免地吊销医生执照3个月以上及进行司法处理。 行政安全部部长李祥敏26日在“应对医生集体行动中央灾难安全对策本部”会议上表示：“政府正视目前情况的严重性，发出最后呼吁。如果29日之前回到离开的医院，将不追究过去的责任。” 这是事件发生以来，政府首次具体指出实习医生返岗时间。据分析，将返岗时限定为29日，是出于以下忧虑：如果本月底至下月初与助理医生签订的3、4年住院医生合同到期及实习医生拒绝受聘等，大型医院的医疗大乱将成为现实。 保健福祉部第二次官朴敏守在当天的新闻发布会上表示：“对于未回归者，从3月起至少要处以3个月的吊销执照处分，相关调查和起诉等司法程序也不可避免。如果受到吊销执照处分，将对海外就业等之后的诊疗产生影响。” 韩国医生协会表示反对称：“如果吊销实习医生执照并启动司法程序，所有医生的愤怒将达到极点，大韩民国的医疗将彻底崩溃。”实习医生们也表示，“事态越久，越不利的一方就是政府”，似乎没有太大的动摇。前天主教中央医疗院实习医生紧急对策委员长柳玉河（音）表示：“如果彻底取消医科大学扩招和必需医疗套餐政策、向实习医生道歉，谁都不会回去。” 截至23日下午7时，向100家主要研修医院递交辞呈的实习医生达10034人（占总数80.5%），其中9006人（72.3%）离开了工作岗位。尹锡悦总统当天在龙山总统室主持的首席秘书会议上强调：“让国民生病时及时、正确地接受治疗是福利的核心，也是国家的宪法责任。”总统室高层相关人士表示：“不会退缩，根据原则应对医疗界的集体行动的基调非常坚定。”

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