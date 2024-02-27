韩国政府对参与“提升价值”的企业提供税制支援等奖励. February. 27, 2024 07:19. by 姜宇锡记者、李东勋记者 wskang@donga.com、dhlee@donga.com. 韩国政府为了消除慢性“韩国折扣”（韩国股市被低估），出台了支持企业自行提高股东价值的方案。其核心是，对定期公布企业价值提高方案的上市公司给予税制支援等奖励。 金融委员会、韩国交易所、资本市场研究院等26日一起举行“旨在实现韩国股市飞跃的企业价值提升支援方案第一次研讨会”，并公开了企业价值提升项目的详细内容。金柱铉委员长表示：“我们将提出指导方针，让上市公司为提高企业价值而努力。政府将提供果断的奖励，引导企业自发参与。” 政府计划在年内推出与新指数相关的上市指数基金，以便资金流入致力于提高企业价值的企业，还决定向公示优秀企业授予表彰，并向对象企业提供税政支援和编入指数等优惠。 但市场反应冷淡。也就是说，此次方案很难从根本上改变韩国股市的体质。当天，韩国综合股价指数收盘价比前一天下跌0.77%，以2647.08点收盘。KB金融和新韩控股的股价分别下降5.02%和4.5%等，入选代表性企业价值业受惠股的“低股价净资产比率”股票大部分暴跌。

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