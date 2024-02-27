如果想在第22届国会上看到鱼儿“科伊”的感动. February. 27, 2024 07:19. . “金睿智能和导盲犬一起出现在国会，这就已算是干成大事了。” 盲人钢琴家出身的国民力量党国会议员金睿智最近在著作《打破鱼缸走向大海》中公开了4年前被提议为未来统合党卫星政党未来韩国党“引进1号”时听到的故事。在第一次见面时，现任议员将金议员视为具有适当色彩的用途、塑造形象的存在。金议员写道，“被提议担任适当的陪衬，在4年后安静地辞职。” 金议员打破了外界对盲人议员的偏见，认为“能和狗一起出现在国会，这就够了”。反而像金议员的信念一样，在正确利用动摇民主主义和政治的力量—语言方面崭露头角。导盲犬“乔伊”也一直陪在她身边。 作为紧急对策委员的她最近在党紧急对策委员会会议上突然表示“想纠正不正确和歧视性的表述”，开始了突发问答。记者向紧急对策委员会委员长韩东勋问道：“‘身患残疾’是对的，还是‘有残疾’是对的？”韩对策委员长回答称“我们党的会议好像真的（没有剧本）直接进行”。据说，残疾是认同感，而不是像病一样让人不舒服。 在照顾对方的氛围中，用自然的提问和回答以及正确的语言传达是她的力量。如果单纯强调“不要使用身患残疾的话”，就不会引起听众的共鸣。用汝矣岛式的语法向贬低残疾人的对方发言投下“语言炸弹”也是一样。她还提出了应对方案。她说：“想要使用隐喻或直喻时，请在原观念和辅助观念中加入自己的名字。如果（加入后）心情还不错，可以使用，但如果心情变很差，那就绝对不能使用。” 去年6月，金议员在国会对政府质询中，讲述了根据环境大小不同的鱼儿“科伊”的故事，让人感动不已。科伊是一种在小鱼缸里长10厘米，在宽阔的江里长1米以上的鱼。她说“希望大家齐心协力，像（打破）阻碍鱼生长的鱼缸和水族馆一样，消除社会制约”，赢得了全场起立鼓掌。 在4年的国会任期内，如果很难看到一两次起立鼓掌的瞬间，那就是浪费税金。2024年国会议员的年薪定为1.6亿韩元，比去年上涨1.7%。如果加上300名议员，算术统计超过450亿韩元。投入巨额制作费的国会如果每天只转播粗话闹剧，这是对国民的侮辱。让人皱眉头的“粗话制造机”还要缴纳税金吗？ 距今年的议会选举还有40多天。回味第21届国会，就会留下“憎恶”的苦涩。国民力量党院内代表尹在玉诊断说：“在憎恶的恶性循环完全破坏正常政治之前（及时进行修正）。”金议员宣布不参加今年的议会选举。相反，使用让人联想到“狗○○”的“GSGG”表现的讲粗话议员将再次参选。朝野还会分帮结派进行斗争，但是如果相信语言的力量，说正经话的议员数增加的话，国会肯定会发生变化。

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