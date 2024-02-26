不顾特朗普的司法风险，共和党团结一致……为下一次预选定调. February. 26, 2024 07:58. by 洛克希尔·哥伦比亚=常驻华盛顿记者 文炳基 weappon@donga.com. “乔（拜登总统），你被干掉了（You are fired）！” 在11月美国大选即将到来之际，在野党共和党为选出总统候选人而举行的南卡罗来纳州预选当地时间24日在州府哥伦比亚的博览会会场举行。在支持者的欢呼声中进行竞选胜利演讲的前总统特朗普用拇指和食指做成枪状，瞄准天空做出了上述表示。 特朗普在当天的竞选中，在截至开票率为95%时，以59.8%的得票率压倒性地战胜了前美国常驻联合国代表尼基·黑利（39.5%）。在上月15日以爱荷华州党员大会开始的共和党竞选中，他连续5次取得胜利，为进入大选正式选举奠定了坚实的基础。 特朗普表示：“拜登正在破坏美国。（距离大选的）9个月时间太长了。我希望明天就能马上举行大选。”在共和党支持率较强的所谓“深南（deep south，南北战争当时南方联盟中心地）”的第一个竞选地南卡罗来纳州确认了保守层的集结，表现出了对与拜登在正式选举对决的强烈自信。 南卡罗来纳州州长出身的黑利表示，尽管在自己的政治地盘上惨败，但她将继续挑战3月5日16个州同时举行竞选“超级星期二”。她说：“有人认为特朗普和拜登能团结美国吗?我不会放弃这场斗争。”

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