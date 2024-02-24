隔离墙的另一边只有黑暗吗……被重新唤起的东德记忆. February. 24, 2024 07:17. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “姑姑从西德寄来的牛仔裤是希望。几乎没穿过东德的衣服。” 在东德度过青年时期的一位女性后来回忆说。尽管如此，她在2021年德国统一日活动中对“东德的生活微不足道的偏见”表示了不满，并在同年的卸任仪式上请求演奏东德时期的歌曲《忘记彩色胶卷了吗》。主人公就是在统一的德国担任了16年总理的默克尔。 这本书是关于1990年10月3日消失的德意志民主共和国（DDR），我们称之为“东德”的国家的记录。无数普通市民的回顾、证言、记录层层叠叠地编织出对消失的社会的立体画幅。 1949年成立的东德从一开始就是苦难的。包括西德在内的西欧通过“马歇尔计划”接受援助时，东德受到了抢劫。1945年至1953年，东德60%的经济生产成果被苏联征用为战争赔偿金。大批学者和技术人员也与家人一起在一夜之间用卡车被运到了苏联。 1953年，抗议物资短缺和苏联干涉的6•17起义爆发。以高级人力为中心，300万人以上流向西方后，东德政府于1961年采取了设置隔离墙的强硬措施。虽然在人道主义方面很残酷，但在稳定社会方面却很有效果。 虽然与优等生西德相比较只有不幸，但东德也经历了经济发展。国民车“Trabi”需要等10年才能拿到，但1988年东德一半以上的家庭都有车。平凡的家庭也乘车去布拉格北部海岸度假。虽然艰难的过去已经成为过去，但是上了年纪后得到去西德探亲许可的人们看到了因为没有而买不到的东西，在哥哥或姐姐的村子里不需要而被扔掉的情景。 作者是东德出身的英国人，5岁时经历了统一，他还记得统一前一年在柏林举行的民主化示威，毫不掩饰“故土”的阴暗面。投票只是填写赞成和反对与否的形式上的程序，面对斯塔西（前东德秘密警察组织）铜墙铁壁般的监视体制，连最高权力者瓦尔特•乌布利希也感到厌恶。虽然努力想要赶上西方的富饶，但是连咖啡供应也并不容易。 这本书还介绍了这个国家曾珍藏的部分光明的一面。91%的女性参加了工作，孩子们可以托付给优质的公共设施。大学升学率也比西德高很多，三分之一的大学生是劳动阶级的子女。作者说，20世纪60年代以后，这个国家的生活“无聊而安稳”。他解释说，酒类消费量比西德高出两倍，与其说是因为“生活无法忍受”，不如说是因为“没有其他事情可做”。 去年出版的这本书在“旧西方”获得了很好的反响。《纽约时报》评价说：“这本书没有展现对消失的国家的失望，而是赞扬了人类在残酷环境下的恢复力。”在记得东德体制的德国，评价褒贬不一。东德出身的历史学家伊尔科萨沙•科瓦尔丘克批评说：“这本书轻视了国家对市民日常生活的压迫。” 接替瓦乌布利希的东德共产党书记埃里希•昂纳克1972年在视察军队时宣布“西德是外国”。两年后，他下令“从宪法中删除德国民族一词”。16年后，他的国家灭亡了。韩国何时才能对“过去的一半”进行微观而综合的评价呢？

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